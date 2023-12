Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, δολοφονήθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Η αστυνομία που κλήθηκε στη γειτονιά Far Rockaway τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής βρήκε τα θύματα σε ένα σπίτι που είχε πάρει φωτιά.

Ο ύποπτος μαχαίρωσε δύο αστυνομικούς προτού πυροβοληθεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε συνέντευξη Τύπου στο νοσοκομείο, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έλαβε κλήση στις 05:10 τοπική ώρα (10:10 ώρα Ελλάδας), όταν μια «νεαρή γυναίκα που τηλεφώνησε δήλωσε ότι ο ξάδελφός της σκοτώνει τα μέλη της οικογένειάς της».

Δύο αστυνομικοί εστάλησαν στη διεύθυνση στην οδό Beach όπου είδαν έναν άνδρα να βγαίνει με αποσκευές. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να μιλήσουν στον άνδρα, αυτός έβγαλε μαχαίρι, μαχαιρώνοντας έναν αστυνομικό στην περιοχή του λαιμού και του θώρακα και έναν δεύτερο αστυνομικό στο κεφάλι.

