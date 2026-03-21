Συγκλονιστική είναι η στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο και δείχνει έναν οδηγό αυτοκινήτου να πέφτει πάνω σε δύο ποδηλάτες, σε κεντρικό δρόμο στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Ειδικότερα, στο βίντεο φαίνεται ο 49χρονος οδηγός ενός κόκκινου αυτοκινήτου να πέφτει πάνω σε δύο ποδηλάτες, με τους πεζούς να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν. Ο 49χρονος Κέβιν Κρόσμπι από το Μπρονξ, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνέχισε να πατά το γκάζι ακόμα και όταν είχε χτυπήσει τα θύματα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, ο Κρόσμπι φέρεται να «συνέχιζε να πατάει το γκάζι» ακόμα και αφού είχε χτυπήσει θύματα κοντά στην West 125th Street και τη Frederick Douglass Boulevard — έχει 19 συλλήψεις στο μητρώο του, συμπεριλαμβανομένης μίας για επιθετική επίθεση με όχημα, τον Ιούνιο του 2020.

Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες

Ο οδηγός συγκρούστηκε με πολλά άλλα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός φορτηγού με ρυμουλκούμενο, πριν τελικά σταματήσει, σύμφωνα με μάρτυρες και αστυνομικούς. «Είδα δύο άντρες ξαπλωμένους εκεί, δεν μπορούσαν να κινηθούν, με το πρόσωπο προς τα κάτω, αυτοί ήταν οι δύο άνθρωποι που χτυπήθηκαν με τις μοτοσικλέτες τους και παρασύρθηκαν από το αυτοκίνητο», είπε ένας μάρτυρας.

Οι τραυματίες ποδηλάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση. Αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του 28χρονου ποδηλάτη.

