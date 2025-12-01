Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο 27χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον διευθύνοντα σύμβουλο της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον, στο Μανχάταν πριν από ένα χρόνο, εμφανίστηκε τη Δευτέρα 1/12 στο δικαστήριο, καθώς οι δικηγόροι του αμφισβητούν το παραδεκτό βασικών αποδεικτικών στοιχείων στην υπόθεσή του.

Ο 27χρονος Μαντζίονε, δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες για φόνο τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι οποίες επισύρουν την πιθανότητα θανατικής ποινής.

Η προδικαστική ακρόαση θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καλέσουν πλήθος μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων μαρτύρων από την Πενσυλβάνια, όπου συνελήφθη σε ένα McDonald’s.

Τον Σεπτέμβριο, ένας δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον του 27χρονου για φόνο που σχετίζεται με τρομοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς δεν είχαν καταφέρει να αποδείξουν τα στοιχεία που να δικαιολογούν την κατηγορία περί τρομοκρατικής πράξης.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε παρακολούθησε με εμφανή ψυχραιμία τη διαδικασία στο δικαστήριο τη Δευτέρα, την ώρα που οι εισαγγελείς πρόβαλαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Τα πλάνα κατέγραφαν τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, σε πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης τον περασμένο χρόνο, καθώς και τη σύλληψη του Μαντζιόνε πέντε ημέρες αργότερα σε κατάστημα McDonald’s στην Πενσυλβάνια.

Το οπτικό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και πλάνα από το εστιατόριο που δεν είχαν δοθεί μέχρι σήμερα στη δημοσιότητα, αποτέλεσε την αφετηρία της ακροαματικής διαδικασίας για το αίτημα της υπεράσπισης να αποκλειστούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία από τη δίκη για ανθρωποκτονία. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το όπλο που, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ταυτίζεται με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση της 4ης Δεκεμβρίου 2024.

Ο Μπράιαν Τόμσον δέχθηκε τη φονική επίθεση ενώ κατευθυνόταν πεζός προς ξενοδοχείο στο Μανχάταν, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο επενδυτών της εταιρείας του.

Ανάμεσα στα αποδεικτικά στοιχεία που η υπεράσπιση του Μαντζιόνε ζητά να εξαιρεθούν από τη δίκη περιλαμβάνονται ένα πιστόλι 9 χιλιοστών και ένα σημειωματάριο, στο οποίο, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, περιέγραφε την πρόθεσή του να «τραβήξει» στέλεχος εταιρείας ασφάλισης υγείας. Και τα δύο αντικείμενα εντοπίστηκαν σε σακίδιο πλάτης που είχε στην κατοχή του τη στιγμή της σύλληψής του.

Ο Μαντζιόνε, απόγονος εύπορης οικογένειας από το Μέριλαντ και απόφοιτος πανεπιστημίου του Ivy League, έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι κατηγορίες επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ενώ οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζητούν την επιβολή της θανατικής ποινής. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία για καμία από τις δύο δίκες, ενώ η επόμενη ακρόαση στην ομοσπονδιακή υπόθεση έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιανουαρίου.

Μετά την απόρριψη των κατηγοριών για κρατική τρομοκρατία τον Σεπτέμβριο, οι δικηγόροι του Μαντζιόνε εστιάζουν πλέον σε όσα χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικές πρακτικές των αρχών, οι οποίες όπως υποστηρίζουν θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν να απαγορευτεί στην εισαγγελία του Μανχάταν να παρουσιάσει στους ενόρκους το όπλο, το σημειωματάριο και άλλα αντικείμενα, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα έγινε χωρίς δικαστικό ένταλμα.

Παράλληλα, επιδιώκουν τον αποκλεισμό ορισμένων καταθέσεων που φέρεται να έδωσε ο Μαντζιόνε στην αστυνομία, όπως την αναφορά του ονόματος «Μαρκ Ροζάριο», υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί άρχισαν να τον ανακρίνουν πριν του γνωστοποιήσουν το δικαίωμα σιωπής.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς επισημαίνουν ότι ο ίδιος είχε δηλώσει το ίδιο όνομα όταν είχε καταλύσει σε ξενώνα στο Μανχάταν, λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Η εξάλειψη των αποδεικτικών στοιχείων από το όπλο και το σημειωματάριο θα ήταν κρίσιμες νίκες για την υπεράσπιση του Μαντζιόνε και μια σημαντική οπισθοδρόμηση για τους εισαγγελείς, στερώντας τους ένα πιθανό όπλο δολοφονίας και αποδεικτικά στοιχεία που, όπως λένε, υποδεικνύουν το κίνητρο.

Οι εισαγγελείς έχουν παραθέσει εκτενώς από τα γραπτά του Μαντζιόνε σε δικαστικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του επαίνου του για τον Τομ Κατσίνσκι , γνωστό ως «Unabomber.

Μεταξύ άλλων, λένε οι εισαγγελείς, πως ο Μαντζιόνε στο ημερολόγιό του έγραφε κείμενα για την επανάσταση ενάντια «στο θανατηφόρο, τροφοδοτούμενο από την απληστία καρτέλ της ασφάλισης υγείας» και πως επίσης έγραψε ότι η δολοφονία ενός στελέχους του κλάδου «φανερώνει έναν άπληστο μπάσταρδο που το είχε βάλει στα πόδια».

Μερικές δεκάδες αλληλέγγυοι υποστηρικτές του Μαντζίονε παρακολούθησαν την ακρόαση από το πίσω μέρος της αίθουσας του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από: Kron 4.com