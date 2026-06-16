Σουηδικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα έναν 61χρονο άνδρα σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και πέντε μηνών επειδή εξέδιδε «ανελέητα» τη σύζυγό του εξαναγκάζοντάς την να εκπορνευθεί σε περισσότερους από εκατό άνδρες.

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για «διακεκριμένη μαστροπεία», καθώς και για απόπειρα βιασμού, επίθεση και απειλές σχετικά με γεγονότα που εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, συμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου γι’ αυτή την υπόθεση που προκάλεσε σοκ στη Σουηδία.

Το δικαστήριο «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας είχε παρακινήσει τη γυναίκα να εκπορνευθεί και ήταν αυτός που ασχολούνταν με το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης αυτής της δραστηριότητας», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Η μηνύτρια υπέστη ανελέητη εκμετάλλευση», υπογράμμισε το δικαστήριο.

Περίπου 120 πελάτες αναγνωρίσθηκαν στη διάρκεια της έρευνας, από τους οποίους 29 κατέστη δυνατό να διωχθούν και 28 καταδικάσθηκαν, δύο από τους οποίους σε φυλάκιση χωρίς αναστολή.

Η εισαγγελέας Ίντα Άνερστεντ είχε δηλώσει στην αρχή της δίκης, τον Απρίλιο, στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι η γυναίκα είχε «βαθύ φόβο» για το σύζυγό της.

Ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει από τη γυναίκα του να μην τον θυμώνει, επειδή διαφορετικά «θα απελευθερωνόταν το θηρίο», είχε δηλώσει η εισαγγελέας στη διάρκεια της δίκης.

«Τεκμηριώσαμε ότι ο άνδρας επηρέασε και ώθησε τη σύζυγό του να εκτελέσει σεξουαλικές πράξεις στον εαυτό της, να τις διανείμει στο Ίντερνετ, να δεχθεί άλλους σεξουαλικούς πελάτες και να επιχειρήσει να πείσει γείτονες και πελάτες να έχουν σεξουαλικές σχέσεις μαζί της. Σε πολυάριθμες περιπτώσεις, αυτό συνέβη έπειτα από επίμονα αιτήματα και περιφρονητικά λόγια», δήλωσε ο δικαστής Γιόχαν Άλμπεργκ, σύμφωνα με τον ανακοίνωση.

«Αντιθέτως δεν τεκμηριώσαμε ότι η συμμετοχή της ήταν ακούσια, βάσει των συνομιλιών που παρουσιάσθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία και ελλείψει μαρτυρίας για τα γεγονότα που κρίθηκαν», πρόσθεσε.

Το δικαστήριο δεν καταδίκασε τον άνδρα για βιασμούς, καθώς δεν μπόρεσε να αποδείξει τον καταναγκασμό.

Συγκρίσεις είχαν γίνει ανάμεσα στην υπόθεση αυτή και την περίπτωση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία, ο οποίος καταδικάσθηκε το Δεκέμβριο 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή από το 2011 ως το 2020 νάρκωνε τη γυναίκα του, την Ζιζέλ, για να την παραδίδει σε δεκάδες αγνώστους που την βίαζαν μέσα στο σπίτι τους στο Μαζάν της νότιας Γαλλίας.