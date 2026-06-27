Χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μια ημέρα αφότου ένα βαρομετρικό χαμηλό σάρωσε μεγάλο τμήμα της χώρας προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Περισσότερες από 3.000 διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν σήμερα μετά τις καταιγίδες που έπληξαν τις κεντρικές περιοχές της χώρας των 5,3 εκατομμυρίων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ουέλινγκτον, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Powerco.

«Ύστερα από ένα 24ωρο με βροχές και ισχυρούς ανέμους, η κακοκαιρία βρίσκεται σε αποδρομή», ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Οι Αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να είναι σε εγρήγορση για τυχόν ύπαρξη συντριμμιών σε δρόμους, ενώ εξέδωσαν προειδοποίηση για πλημμυρισμένες περιοχές και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων στο Ουέλινγκτον.

Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν χθες Παρασκευή περίπου 200 πτήσεις από και προς την πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας. Αξιωματούχοι στο Λόουερ Χατ, βορειοανατολικά του Ουέλινγκτον, ανέφεραν πως πλημμύρισαν δρόμοι και προκλήθηκαν δύο κατολισθήσεις στην περιοχή.

Τον Ιανουάριο, ισχυρή νεροποντή προκάλεσε κατολίσθηση που σκότωσε έξι ανθρώπους σε πολυσύχναστο κάμπινγκ στο Βόρειο Νησί.