Δεκάδες μαυροδέλφινα (φάλαινες-πιλότοι) εξόκειλαν σε παραλία του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας και οι διασώστες προσπαθούν να ξαναβάλουν στο νερό τα λιγοστά που επέζησαν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος.

Τουλάχιστον 20 μαυροδέλφινα εξόκειλαν κατά μήκος της ακτής Νγκάουι κοντά στο Ακρωτήριο Πάλισερ, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με τους “ίουι” της περιοχής –μια φυλή των Μαορί– και με το Project Jonah, μια οργάνωση που ειδικεύεται στη διάσωση μαυροδέλφινων που ξεβράζονται στις ακτές.

Δύο φάλαινες-πιλότοι επιστράφηκαν στη θάλασσα με επιτυχία μέχρι στιγμής.

Ντόπιοι κάτοικοι είπαν ότι έως και 50 φάλαινες-πιλότοι είχαν εξοκείλει στην ακτογραμμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Radio New Zealand.