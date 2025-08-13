Μια δίκη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Ζηλανδία. Ένας κτηνοτρόφος γαλακτοπαραγωγής κατηγορείται ότι επί είκοσι χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του και τη θετή του κόρη από την παιδική της ηλικία, ενώ παράλληλα φέρεται να εμπλεκόταν σε κτηνοβασία και ανάρμοστες πράξεις με ζώα, όπως αγελάδες και μοσχάρια.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Καταγγελίες αναφέρουν ότι ο ίδιος αποκάλυψε στη σύζυγό του τη φύση αυτών των επαφών και την ανάγκασε να είναι παρούσα σε τέτοιες πράξεις, ακόμη και να παρακολουθεί μοσχάρια να εκτελούν σεξουαλικές ενέργειες επάνω του.

Ο κατηγορούμενος, που δικάζεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Whangārei, αντιμετωπίζει 38 συνολικά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 15 για βιασμό, καθώς και κατηγορίες για κτηνοβασία και άσεμνες πράξεις με ζώα. Μάλιστα, η ίδια η κόρη του αποκάλυψε πως ένιωσε ανακούφιση όταν ο θετός της πατέρας έκανε βασεκτομή, καθώς μέχρι τότε φοβόταν ότι θα μείνει έγκυος πριν καν συμπληρώσει τα 12 της χρόνια.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου κτηνοτρόφου, Matthew Ridgley, απέρριψε τις καταγγελίες περί κτηνοβασίας ως «αβάσιμες» και κάλεσε τους ενόρκους να κρίνουν οι ίδιοι αν τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν μπορούν πράγματι να χαρακτηριστούν άσεμνα.

Παραδέχθηκε ότι ο πελάτης του είχε σεξουαλικές σχέσεις με τη θετή του κόρη, ωστόσο υποστήριξε πως αυτές ξεκίνησαν μετά την ενηλικίωσή της και με τη δική της συναίνεση. Παρόμοια στάση κράτησε και για τις σχέσεις του κατηγορούμενου με τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρξε καταναγκασμός.