Στιγμές αγωνίας βίωσαν οι επιβάτες μιας πτήσης της Air New Zealand, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Μπρίσμπεϊν προς το Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια προσγείωσης εξαιτίας των σφοδρών ανέμων που σάρωναν τη νεοζηλανδική πρωτεύουσα.

Λίγο μετά τις 16:00, οι τροχοί του Airbus A321 μόλις που άγγιξαν τον διάδρομο προσγείωσης, προτού το αεροπλάνο πάρει ξανά απότομα ύψος. Το δραματικό βίντεο της αποτυχημένης προσέγγισης της πτήσης NZ272, το οποίο κατέγραψε ο Νικ Σουάσμπρουκ στα τέλη Ιουνίου, αναρτήθηκε σε τοπική σελίδα του Facebook για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Περιγράφοντας την τρομακτική εμπειρία, ένας επιβάτης έγραψε: «Το μόνο που ακούστηκε ήταν ένας κρότος και το αεροπλάνο απλώς ανέβηκε». Ο ίδιος πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Το να ανεβαίνουμε ήταν πολύ χειρότερο από την προσπάθεια να κατέβουμε».

Ο επικεφαλής ασφάλειας και κινδύνου της Air New Zealand, Νέιθαν ΜακΓκρόου, διευκρίνισε ότι η διαδικασία της «επανακύκλωσης» (go-around) κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς το αεροσκάφος ήρθε αντιμέτωπο με το φαινόμενο της διάτμησης ανέμου (wind shear) λίγο πριν ακουμπήσει στο έδαφος. Όπως εξήγησε, ακολουθήθηκε η τυπική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι κύριοι τροχοί ήρθαν σε στιγμιαία επαφή με τον διάδρομο.

«Λόγω των καιρικών συνθηκών στο Ουέλινγκτον, οι πιλότοι άλλαξαν πορεία προς το Κράιστσερτς και πραγματοποίησαν ασφαλή προσγείωση», ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. ΜακΓκρόου.

Υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία των πελατών και του πληρώματος αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα της εταιρείας, κατέληξε: «Αν και αυτές οι καταστάσεις είναι σπάνιες, το πλήρωμά μας είναι εκπαιδευμένο να ανταποκρίνεται σε αυτές».