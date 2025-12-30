Η δολοφονία μιας 25χρονης γυναίκας από έναν 26χρονο τρανς άνδρα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Σουηδία, με τον δράστη να έχει στο παρελθόν καταδικαστεί για την απαγωγή ενός 10χρονου κοριτσιού το 2019, αλλά να έχει αποφυλακιστεί πρόωρα.

 

This Swedish 25yo woman was murdered and dismembered close to a train station by a man who has changed his name to a woman’s name. He has previously been charged with kidnapping a 10yo and possessing tens of thousands of child pornography images, for which he served merely 1.5… pic.twitter.com/CxlpkwXtlU

Η 25χρονη, η οποία απήχθη στις 26 Δεκεμβρίου από τον σταθμό τρένου Rönninge, βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα δολοφονημένη και η σορός της μεταφέρθηκε σε απομονωμένο δάσος, όπου και θάφτηκε. Έρευνες και εξετάσεις DNA οδήγησαν στη σύλληψη του 26χρονου, που είχε προχωρήσει σε αλλαγή φύλου και χρησιμοποιούσε το όνομα Βίλμα Άντερσεν. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο δράστης παραδέχθηκε ότι τα μέλη του σώματος που βρέθηκαν, ανήκαν στην αγνοούμενη γυναίκα.

 

 

Ο δράστης, πρώην Ρόμπιν, είχε καταδικαστεί το 2019 για την απόπειρα απαγωγής και βιασμού ενός 10χρονου κοριτσιού, ενώ είχε στη κατοχή του χιλιάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας.

 

 

Παρά την σοβαρότητα των πράξεων του, η ποινή του ήταν μόλις 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκισης, και αποφυλακίστηκε νωρίτερα λόγω καλής διαγωγής. Μετά την αλλαγή φύλου του, θα εκτίσει την ποινή του σε γυναικεία φυλακή, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση στην κοινή γνώμη.

