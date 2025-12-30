Η δολοφονία μιας 25χρονης γυναίκας από έναν 26χρονο τρανς άνδρα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Σουηδία, με τον δράστη να έχει στο παρελθόν καταδικαστεί για την απαγωγή ενός 10χρονου κοριτσιού το 2019, αλλά να έχει αποφυλακιστεί πρόωρα.

This Swedish 25yo woman was murdered and dismembered close to a train station by a man who has changed his name to a woman’s name. He has previously been charged with kidnapping a 10yo and possessing tens of thousands of child pornography images, for which he served merely 1.5… pic.twitter.com/CxlpkwXtlU

— Evelina Hahne (@EvelinaHahne) December 29, 2025

Η 25χρονη, η οποία απήχθη στις 26 Δεκεμβρίου από τον σταθμό τρένου Rönninge, βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα δολοφονημένη και η σορός της μεταφέρθηκε σε απομονωμένο δάσος, όπου και θάφτηκε. Έρευνες και εξετάσεις DNA οδήγησαν στη σύλληψη του 26χρονου, που είχε προχωρήσει σε αλλαγή φύλου και χρησιμοποιούσε το όνομα Βίλμα Άντερσεν. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο δράστης παραδέχθηκε ότι τα μέλη του σώματος που βρέθηκαν, ανήκαν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Trots alla varningsklockor…

Medveten befolkningsterror. “Pedofiljägarna i Dumpen – och flera andra kända personer – slog larm redan 2021 om den idag 26-åriga transvestit som nu misstänks för att ha kidnappat och styckmördat en ung kvinna. Trots det fortsatte han att skyddas av… pic.twitter.com/cCOVSGsQXs — Magnus Nilsson (@BroderNilsson) December 29, 2025

Ο δράστης, πρώην Ρόμπιν, είχε καταδικαστεί το 2019 για την απόπειρα απαγωγής και βιασμού ενός 10χρονου κοριτσιού, ενώ είχε στη κατοχή του χιλιάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας.

Det är tydligen denna man som ligger bakom dådet på den 25 åriga tjejen. Det är en svensk som ligger bakom detta, etnicitet har ingen roll i våld mot kvinnor, det är könet “man” som har en roll i våld mot kvinnor!!! pic.twitter.com/Xypj33ED6z — DrKärlek/DrReplyGuy (@dr_karlek) December 28, 2025

Παρά την σοβαρότητα των πράξεων του, η ποινή του ήταν μόλις 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκισης, και αποφυλακίστηκε νωρίτερα λόγω καλής διαγωγής. Μετά την αλλαγή φύλου του, θα εκτίσει την ποινή του σε γυναικεία φυλακή, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση στην κοινή γνώμη.