Σε μια ακατανόητη ενέργεια προέβη ένας νεαρός άνδρας στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, καθώς επιχείρησε να κάψει το άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο και χόρευε γύρω του

Ο νεαρός άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Πορτογάλου σούπερ σταρ και βιντεοσκόπησε την πράξη του χορεύοντας γύρω από αυτό. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Μουσείο CR7», το οποίο βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού, γενέτειρα του Ρονάλντο. Οι τοπικές Αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για την ταυτότητα του δράστη.

Πηγή: Daily Mail