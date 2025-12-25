Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 38χρονος άνδρας στη Μόσχα, καθώς ήπιε ένα κοκτέιλ υγρού αζώτου το οποίο του σέρβιρε ένας διάσημος σεφ σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσε εταιρεία στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο συγκεκριμένος σεφ ετοίμασε εντυπωσιακά κοκτέιλ χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο, μια ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως σε επαγγελματικές κουζίνες για την άμεση κατάψυξη των συστατικών.

Όπως ανέφεραν μάρτυρες που ήταν παρόντες στην εορταστική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, οι καλεσμένοι δεν είχαν προειδοποιηθεί για τους κινδύνους από την κατανάλωση ενός τέτοιου σκευάσματος, ενώ παράλληλα ανέφεραν ότι ο σεφ φέρεται ενθάρρυνε τον άνδρα να πιει αμέσως το κοκτέιλ.

Μέσα σε γέλια ο καλεσμένος, που αναγνωρίστηκε ως ο 38χρονος Σεργκέι, εθεάθη μόλις ήπιε μονορούφι το ποτό, να κρατάει το στομάχι του από τον πόνο, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσε.

🚨⚡️ Man transferred to intensive care after his stomach explodes from drinking a cocktail with liquid nitrogen. -: The chef served the drink before the gas had fully evaporated.pic.twitter.com/BubYlKrVqG — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 24, 2025

Οι γιατροί του νοσοκομείου όπου διακομίσθηκε ο 38χρονος, διαπίστωσαν ότι το υγρό άζωτο προκάλεσε ταχεία επέκταση του αερίου στο εσωτερικό του σώματός του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήξη στομάχου.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική, όπου οι χειρουργοί πραγματοποίησαν επείγουσα επέμβαση για να επιδιορθώσουν το σχισμένο όργανο. Ο Σεργκέι έχει τις αισθήσεις του και αυτή τη στιγμή αναρρώνει, αλλά η κατάστασή του παραμένει σοβαρή.