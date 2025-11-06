Μια παρέα νεαρών κάθεται και απολαμβάνει τον καφέ της σε ένα βενζινάδικό, χωρίς να περιμένει αυτό που θα ακολουθήσει.

Ένας από την παρέα παίρνει την όχι και τόσο έξυπνη απόφαση να ανάψει ένα τσιγάρο χρησιμοποιώντας σπίρτο, το οποίο μετά πέταξε στο έδαφος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λαμπαδιάσει ο τόπος.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Benzin istasyonundaki restoranda sigara yaktı, kibriti yere atmasıyla etrafı alevler sardı. 📍Brezilya pic.twitter.com/ogLszerKaR — TRT HABER (@trthaber) November 6, 2025

Ευτυχώς το προσωπικό του πρατηρίου καυσίμων παρενέβη εγκαίρως και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, αν εξαιρέσεις κάποιες πλαστικές καρέκλες, οι οποίες πήραν φωτιά.