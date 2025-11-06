Μια παρέα νεαρών κάθεται και απολαμβάνει τον καφέ της σε ένα βενζινάδικό, χωρίς να περιμένει αυτό που θα ακολουθήσει.

Ένας από την παρέα παίρνει την όχι και τόσο έξυπνη απόφαση να ανάψει ένα τσιγάρο χρησιμοποιώντας σπίρτο, το οποίο μετά πέταξε στο έδαφος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λαμπαδιάσει ο τόπος.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Ευτυχώς το προσωπικό του πρατηρίου καυσίμων παρενέβη εγκαίρως και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, αν εξαιρέσεις κάποιες πλαστικές καρέκλες, οι οποίες πήραν φωτιά.

