Οι στρατιωτικές αρχές στο Κίεβο δήλωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να απωθήσουν ρωσικές επιδρομές στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Russia conducted air strikes on #Kyiv utilizing ballistic missiles and drones, targeting residential areas and critical energy infrastructure. Fires and structural damage were reported in the Solomyansky, Holosiivskyi, and Darnytskyi districts, including a high-rise building… pic.twitter.com/Im1snUqJHp — OSINT WWIII (@OsintWWIII) June 6, 2025

«Εχθρικά drones πλησιάζουν το ένα μετά το άλλο προς την πρωτεύουσα από διαφορετικές κατευθύνσεις και στον εναέριο χώρο της πόλης», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

BREAKING: Russia strikes back with full force!

Massive missile and drone assault rocks Ukraine’s capital Kyiv — explosions light up the skies.

Kharkiv trembles under heavy missile fire.

Putin’s message is clear: No mercy. No restraint.#RussiaUkraineWar #Kyiv #Kharkiv #Russia… pic.twitter.com/7q5qQUjBgX — Diplomatic Talk (@WisdomInTrades) June 6, 2025

Αργότερα προειδοποίησε για τον κίνδυνο ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της πόλης.

«Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας νωρίς την Παρασκευή, προκαλώντας πυρκαγιές σε κτήρια κατοικιών σε διάφορα σημεία της πόλης», ανέφεραν οι αρχές.

🇷🇺🇺🇦💥 Violent explosions are now rocking the Ukrainian capital, Kyiv. pic.twitter.com/prIWh3ql8f — Defense Intelligence (@DI313_) June 5, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters μια σειρά από εκρήξεις και τουλάχιστον μία μεγάλη πυρκαγιά σε ένα σημείο από την πτώση ενός drone.

Ο Τκατσένκο είπε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τους επάνω ορόφους μιας πολυκατοικίας και προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή Νταρνίτσκι στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου, όπως είπε, υπάρχουν έκτακτες διακοπές ρεύματος.

Ένα ανεπίσημο κανάλι Telegram ανέφερε ότι ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή φλέγεται.

Ο Τκατσένκο είπε ότι πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε μια πολυκατοικία σε μια δυτική περιοχή, προσθέτοντας ότι θραύσματα από drones εντοπίστηκαν σε τρεις περιοχές.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι συγκεντρώνονται λεπτομέρειες για τις ζημιές και τα πιθανά θύματα.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Τσερνίγκοφ, το Σούμι, την Οδησσό, την Πολτάβα και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.