Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιθέσεις εντάσσονται στην αμερικανική στρατηγική για τον περιορισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και την προστασία της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι οι επιδρομές αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, η CENTCOM υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να «τιμωρήσουν γρήγορα» δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τις οποίες κατηγορεί για την επίθεση στην Ιορδανία που κόστισε τη ζωή σε Αμερικανούς στρατιωτικούς το προηγούμενο βράδυ.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις κοντά στο Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του νότιου Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για ζημιές σε οικιστικές ή εμπορικές υποδομές.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα και σε περιοχή κοντά στην πόλη Χατζιαμπάντ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στις πόλεις-λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς και Μπαντάρ Λένγκεχ, στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι καταγράφηκαν εκρήξεις, ωστόσο ανέφεραν πως μέχρι στιγμής δεν διαθέτουν πληροφορίες για πρόσκρουση πυραύλου ή επίθεση από αμερικανικά αεροσκάφη.