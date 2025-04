Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα την «καταστροφή» του «πετρελαϊκού λιμανιού Ρας Ίσα», που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εναντίον των οποίων η Ουάσινγκτον πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις της — είναι σχεδόν καθημερινές τον τελευταίο μήνα.

A new video from Yemen’s Ras Isa port shows aftermath of U.S. airstrikes targeting the facility. The strikes caused major damage, with fires still burning at the site. pic.twitter.com/akYkQqR4e4 — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) April 17, 2025

«Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν να φθαρεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ ανέλαβαν δράση προκειμένου να εξαλείψουν αυτή την πηγή καυσίμων για τους υποστηριζόμενους από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι και να τους στερήσουν παράνομα έσοδα που χρηματοδοτούσαν τις ενέργειες των Χούθι για να κατατρομοκρατείται ολόκληρη την περιοχή για πάνω από δέκα χρόνια», κατά την ίδια πηγή.

Destruction of Houthi Controlled Ras Isa Fuel Port The Houthis have continued to benefit economically and militarily from countries and companies that provide material support to a designated foreign terrorist organization. The Iran-backed Houthis use fuel to sustain their… pic.twitter.com/SRiELV4juk — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2025

«Σειρά αμερικανικών επιδρομών στοχοποίησε το πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα», ανέφερε από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους αντάρτες.

🔴 #URGENTE | Al menos 17 personas murieron y “docenas” resultaron heridas tras los bombardeos estadounidenses contra el puerto petrolero de Ras Isa, en la costa del mar Rojo de Yemen. pic.twitter.com/3phqFodjQB — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 17, 2025

Η Ουάσινγκτον εξέφρασε παράλληλα δυσαρέσκεια για το γεγονός πως παρότι οι Χούθι χαρακτηρίστηκαν ξανά «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», πλοία συνέχισαν να παραδίδουν καύσιμα στο λιμάνι αυτό, βόρεια από τη Χοντάιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Αυτά τα καύσιμα θα έπρεπε να παραδίδονται με νόμιμο τρόπο στους κατοίκους της Υεμένης», έκρινε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία οι Χούθι «καταχρώνταν» τα έσοδα για να χρηματοδοτούν «τις τρομοκρατικές ενέργειές τους».

Footage shows the aftermath of the US attack on Ras Isa oil port in Hodeidah, west Yemen, which killed 17 workers and injured dozens. pic.twitter.com/RccUJOuw7R — The Cradle (@TheCradleMedia) April 17, 2025

Οι ΗΠΑ λένε πως σκοπός των βομβαρδισμών που εξαπολύουν στην Υεμένη είναι να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε στα μέσα Μαρτίου να εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις του στρατού του.

Οι Χούθι άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο με πυραύλους και drones την εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση στη Διώρυγα του Σουέζ, από όπου διερχόταν ως πέρυσι περί το 12% της παγκόσμιας θαλάσσιας εμπορικής κίνησης. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία συνδεόμενα με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Οι αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε επίσης πως στοχοποιούν αμερικανικά πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε αντίποινα για τα συχνά πολύνεκρα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη.

Χούθι: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 30 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κινήματος ανταρτών Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, την ευθύνη για τους οποίους ανέλαβαν χθες Πέμπτη οι ΗΠΑ, στο πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά) είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, κατά τον ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων.

«Δεκατρείς εργάτες και υπάλληλοι του πετρελαϊκού λιμανιού στη Ρας Ίσα σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν στην αμερικανική επίθεση στο λιμάνι» αυτό, στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας Χοντάιντα, δήλωσε ο Ανίς Αλασμπάχι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Διευκρίνισε πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων.