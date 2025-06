Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον της νότιας Συρίας, γνωστοποίησε μη κυβερνητική οργάνωση.

Πηγές του Reuters στις δυνάμεις ασφαλείας των de facto αρχών της Συρίας επιβεβαίωσαν πως επλήγησαν διάφοροι τομείς στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε όπλα που ανήκουν στο συριακό καθεστώς έπειτα από πυρά πυροβολικού προς την ισραηλινή επικράτεια χθες.

#Breaking: In response to the rocket attack by terrorists from #Syria on #Israel, the #IsraeliAirForce is now targeting several former #Syrian Army bases used by terrorists of the new Syrian regime led by Ahmad Al-Sharaa (Al-Joulani). This video shows the airstrike on the 175th… pic.twitter.com/WIBHKZpojz

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 3, 2025