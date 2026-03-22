Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα του Ιράν.

«Οι IDF πλήττουν στόχους που συνδέονται με το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην καρδιά της Τεχεράνης», ανακοίνωσε μέσω Telegram o εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Footage of Israeli airstrikes targeting Damavand County East of Tehran. — Juan Carlos (@JuanCarlos23431) March 22, 2026

Είχαν προηγηθεί οι πιο καταστροφικές πυραυλικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, με απολογισμό περισσότερους από 100 τραυματίες στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα.