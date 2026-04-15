Δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με ανταποκριτή του Αl Jazeera.

Η πρώτη επίθεση έπληξε την περιοχή της Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ η δεύτερη στόχευσε την πόλη Μπαμπλιέχ στην περιφέρεια της Σιδώνας, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 34 επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων μέσα σε διάστημα 24 ωρών, κλιμακώνοντας την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι μαχητές της πραγματοποίησαν δεκάδες στρατιωτικές επιχειρήσεις, στοχεύοντας ισραηλινούς οικισμούς, συγκεντρώσεις στρατευμάτων και στρατιωτικά οχήματα κατά μήκος των νότιων συνόρων και στο βόρειο Ισραήλ.