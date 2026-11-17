Σε νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων προχώρησαν την Τρίτη (17/11) οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αποκάλυψε ανώτερος Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν στοχευμένα χτυπήματα εντός της ιρανικής επικράτειας.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με τη χρήση έξυπνων πυρομαχικών ακριβείας μια εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων στο νησί Κεσμ. Μιλώντας στην εφημερίδα Jerusalem Post υπό καθεστώς ανωνυμίας, η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η υποδομή ανήκε στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και το χτύπημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της νόμιμης αυτοάμυνας των αμερικανικών δυνάμεων.

Η αφορμή για την κλιμάκωση

Η στρατιωτική αυτή δράση αποτελεί άμεση απάντηση στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, η επιχείρηση ήρθε ως αντίποινα για τις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, βάζοντας στο στόχαστρο προσωπικό και εξοπλισμό των ΗΠΑ.

Αν και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημο ανακοινωθέν, οι ενημερώσεις στρατιωτικών αξιωματούχων προς τον Τύπο στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Ουάσιγκτον δεν θα παραμείνει αδρανής απέναντι σε εχθρικές ενέργειες. Όπως τονίστηκε, η CENTCOM διατηρεί την επιχειρησιακή της ετοιμότητα στο μέγιστο επίπεδο, παραμένοντας σε πλήρη επαγρύπνηση για την προστασία των Αμερικανών πολιτών και στρατιωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.