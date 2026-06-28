Σε νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, ως απάντηση στις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM, μετά τα χθεσινά αμερικανικά πλήγματα, σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση στο φορτηγό πλοίο Ever Lovely, «το Ιράν είχε την ευκαιρία να τιμήσει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αλλά επέλεξε να μην το κάνει», υπογραμμίζοντας πως ιρανικές δυνάμεις έπληξαν με drone-καμικάζι το υπό σημαία Παναμά τάνκερ Kiku, το οποίο έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB), η οποία επικαλείται στρατιωτικές πηγές της χώρας, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν, όπου αναφέρεται ότι επλήγη ένας πύργος τηλεπικοινωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ