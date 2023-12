Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε ένα βίντεο με μαρτυρίες και υλικό από ρεπορτάζ του Kann News σχετικά με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Προειδοποίηση: Παραστατικές αναφορές σεξουαλικής βίας. Στήθη κομμένα. Γυναίκες πυροβολήθηκαν στη βουβωνική χώρα. Σοροί γυναικών χωρίς εσώρουχα. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις αναφορές αυτοπτών μαρτύρων για σεξουαλική βία κατά των Ισραηλινών γυναικών στις 7 Οκτωβρίου» γράφει στην ανάρτησή του το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.

Warning: graphic accounts of sexual violence

Breasts chopped off. Women shot in the groin. Dead bodies of women without underwear.

These are just some of the eyewitness accounts of sexual violence against Israeli women on October 7th.

📸 @kann_newspic.twitter.com/yprNgbBxsT

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 18, 2023