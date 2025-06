Η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αντάλλαξαν μια νέα ομάδα αιχμαλώτων πολέμου, την τρίτη ανταλλαγή αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία.

Την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να απελευθερώσουν περισσότερους από 1.000 αιχμαλώτους πολέμου – όλοι τραυματίες ή κάτω των 25 ετών – και να επιστρέψουν τις σορούς των νεκρών μαχητών.

«Σήμερα, οι πολεμιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Φρουράς και της Συνοριακής Φρουράς επέστρεψαν στην πατρίδα τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλοι χρειάζονται ιατρική περίθαλψη», καθώς είναι «βαριά τραυματίες και σοβαρά άρρωστοι», πρόσθεσε.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε επίσης την ανταλλαγή, αναφέροντας σε ανάρτηση στο Telegram ότι «μια ομάδα Ρώσων στρατιωτών επέστρεψε» από την Ουκρανία. Οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται τώρα στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Μόσχας.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να τους φέρουμε όλους πίσω από τη ρωσική αιχμαλωσία. Ευχαριστούμε όλους όσοι βοηθούν να γίνουν δυνατές αυτές οι ανταλλαγές, ώστε ο καθένας από αυτούς να μπορεί να επιστρέψει στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Δημοσίευσε φωτογραφίες των Ουκρανών στρατιωτών, όλοι με φρεσκοξυρισμένα κεφάλια και τυλιγμένοι με ουκρανικές σημαίες.

Our people are coming home.

Today, warriors of our Armed Forces, National Guard, and Border Guard Service are back home. They all require medical treatment, and they will certainly receive the care they need. This is already the second stage of bringing back severely wounded and… pic.twitter.com/4K7il5Iyid

