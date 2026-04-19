«Μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο Ιράν, η προσέγγιση των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και αν αγνοήσει τις εντολές μας θα καθίσταται στόχος», προειδοποιεί ανακοινωθέν από το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σε ηχητικό υλικό ακούγεται η έκκληση του καπετάνιου του ινδικού πετρελαιοφόρου Sanmar Herald να σταματήσουν τα πυρά από το Ιράν διότι έχει άδεια να περάσει. Το συγκεκριμένο ντοκουμέντο αναρήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ακούστε το ηχητικό του καπετάνιου:

«Μού δώσατε άδεια και τώρα με στοχεύετε, αφήστε με να φύγω», ακούγεται να λέει ο καπετάνιος του πλοίου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν εκ νέου μετά από συμφωνία εκεχειρίας στον Λίβανο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιστεύει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν θα έρθει «σύντομα».

Όμως, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ διήρκησε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως ξανάκλεισε χθες αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σε αντίποινα, όπως είπε, για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το τοπίο για ένα τέλος του πολέμου παραμένει ακόμη θολό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επεκτείνουν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι επέκτεινε το κλείσιμο στον διάδρομο που είχε προηγουμένως ορίσει για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω της στρατηγικής σημασίας υδάτινης οδού και κηρύσσει τα Στενά πλήρως κλειστά μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια και πλοία.

Την Παρασκευή, το Ιράν είχε δηλώσει ότι τα πλοία θα μπορούσαν να κινούνται μέσω των Στενών σε συντονισμό με τις Αρχές του και έναντι καταβολής διοδίων.

Ωστόσο, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, το ναυτικό προειδοποιεί ότι κάθε πλοίο που παραβιάζει την εντολή θα στοχοποιείται. Το Ιράν θεωρεί τον αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.