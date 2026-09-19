Νέες απειλές κατά της Ελλάδας, εκτόξευσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο NTV. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και η Ακτοφυλακή βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση», ενώ προειδοποίησε πως εάν η Αθήνα προχωρήσει σε «παράτολμες ενέργειες, η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους».

«Όταν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή του κοινού, το χαρτί που θα παίξουν είναι το χαρτί της Τουρκίας. Ο παράγοντας Τουρκία υπάρχει στην ελληνική εσωτερική πολιτική, ελπίζουμε να πράξουν ό,τι απαιτεί η ειρήνη και η ηρεμία», συμπλήρωσε, για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις υφιστάμενες απειλές. Η θέση μας είναι σαφής. Καταρχάς, μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Για το θέμα αυτό κάνουμε πολύ προσεκτικές και επίμονες ενέργειες. Και πολλές φορές τις κάνουμε χωρίς να τις δημοσιοποιούμε. Διότι η δημοσιοποίηση ορισμένων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα περισσότερο στην Ελλάδα παρά σε εμάς», τόνισε ο Τούρκος ΥΠ.ΕΞ.

«Όμως αυτή η περιοχή έχει ανάγκη από ειρήνη, όχι από εξοπλισμούς. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Το ουσιώδες είναι η ειρήνη», πρόσθεσε.

Ακολούθως μιλώντας ξανά για τη χώρα μας επισήμανε σε προσωπικό πλέον επίπεδο:

«Πολλές φορές στην Ελλάδα λένε: “Ο Χακάν Φιντάν είπε σήμερα αυτό, γιατί εσύ αύριο δεν λες το ίδιο; Εκείνος έκανε εκείνο, γιατί εσύ δεν λες τίποτα; Από εκεί πέρασε αυτό το πλοίο, γιατί συνέβη αυτό;. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ζήτημα που κρατά συνεχώς τον κόσμο σε κατάσταση συναγερμού. Εμείς έχουμε στενούς φίλους μεταξύ των πολιτικών εκεί, μιλάμε μαζί τους, συζητάμε. Υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο», ήταν τα λόγια του Φιντάν για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Έχουμε καταλήξει σε κοινή συνεννόηση με την τρέχουσα κυβέρνηση. Όσο αυτές οι κυβερνήσεις των δύο χωρών βρίσκονται στην εξουσία, θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να λύσουν το πρόβλημα και δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις μεταξύ τους».