Νέο «προειδοποιητικό» μήνυμα στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ με μια ακόμη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, απειλεί την Τεχεράνη, γράφοντας «Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα τους απομείνει τίποτα. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!».

Υπενθυμίζουμε, πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το βράδυ του Σαββάτου (16/05) έκανε μια ακόμη δημοσίευση στο Truth Social, στην οποία φαίνεται μια εικόνα, δημιουργημένη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην οποία προειδοποιεί για νέα «καταιγίδα» που πρόκειται να χτυπήσει το Ιράν. Συγκεκριμένα έγραψε στην ανάρτησή του, «It was the calm before the storm (Ήταν η γαλήνη πριν την καταιγίδα)».

Οι αναρτήσεις αυτές έγιναν την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν αδρανείς, ενώ οι σχέσεις τους τεταμένες.