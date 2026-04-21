Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές κατά του Ιράν, επιμένοντας ότι θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών στο Πακιστάν.

Μιλώντας σε τηλεφωνική συνέντευξη στην εκπομπή «The John Fredericks Show», ο Ντ. Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα για συνέπειες εάν δεν το κάνει. «Λοιπόν, θα διαπραγματευτούν και αν δεν το κάνουν, θα δουν προβλήματα όπως δεν έχουν ξαναδεί», δήλωσε.

«Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν μια δίκαιη συμφωνία και θα ξαναχτίσουν τη χώρα τους», συνέχισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όταν το κάνουν, «δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα».

Πριν τερματίσει την κλήση, ο Τραμπ επέστρεψε στην αιτιολόγησή του για στρατιωτική δράση. «Και πρέπει να πω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή στο Ιράν», είπε. «Δεν ήταν ότι είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε να το κάνουμε».

«Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά και θα την ολοκληρώσουμε και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι», πρόσθεσε πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Ακούστε τις δηλώσεις του Ντ. Τραμπ