Μια πρωτοφανής επιχείρηση ασφαλείας, βγαλμένη από σενάριο κατασκοπευτικής ταινίας, στήθηκε στις 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, για την ασφαλή αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία. Υπό τον φόβο μιας άμεσης απειλής κατά της ζωής του Αμερικανού Προέδρου, οι Μυστικές Υπηρεσίες επιστράτευσαν ένα φορτηγό τροφοδοσίας, ένα εφεδρικό αεροσκάφος και το ίδιο το Air Force One ως… δόλωμα.

Οι νέες πληροφορίες για το σχέδιο διαφυγής, το οποίο βασίστηκε στην απόλυτη μυστικότητα και την παραπλάνηση, είναι αποκαλυπτικές. Μπροστά στις κάμερες, ο Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη να επιβιβάζεται κανονικά στο εμβληματικό Boeing 747 (Air Force One), συνοδευόμενος από δημοσιογράφους και κυβερνητικά στελέχη.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Ένα φορτηγό τροφοδοσίας είχε ήδη τοποθετηθεί στρατηγικά δίπλα στο προεδρικό αεροσκάφος. Μόλις ο Πρόεδρος μπήκε στο Air Force One, μεταφέρθηκε αθέατα στο φορτηγό, το οποίο στη συνέχεια απομακρύνθηκε και τον μετέφερε σε ένα μικρότερο, λιγότερο εντυπωσιακό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-32A.

Οι «τρεις σωματοφύλακες» της διαφυγής

Στην πτήση με το C-32A, τον Πρόεδρο δεν συνόδευσε το σύνολο της αποστολής του, αλλά μια ολιγομελής ομάδα εμπίστων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως οι «τρεις σωματοφύλακές» του, καθώς και ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ (ο οποίος βρισκόταν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ).

Συγκεκριμένα, μαζί του ταξίδεψαν: Η Νάταλι Χαρπ, εκτελεστική βοηθός του Προέδρου, γνωστή και με το παρατσούκλι «ανθρώπινος εκτυπωτής», λόγω της συνήθειάς της να του παρέχει διαρκώς τυπωμένα άρθρα και αναρτήσεις. Ο Νταν Σκαβίνο, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και ο Γουόλτ Νάουτα, διευθυντής επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου.

Το C-32A απογειώθηκε με τη συνοδεία μαχητικών F-16 και κατευθύνθηκε προς τη βρετανική βάση του Mildenhall. Από εκεί, έχοντας ξεφύγει από τη ζώνη υψηλού κινδύνου, ο Τραμπ συνέχισε το ταξίδι του με ένα αεροσκάφος που είχε παραχωρήσει το Κατάρ.

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που ο Τραμπ φαίνεται να μπαίνει στο φορτηγό δίπλα από το αεροσκάφος:

Το «δόλωμα»

Την ώρα που ο Πρόεδρος διέφευγε με το C-32A, το τεράστιο Air Force One συνέχιζε τον ρόλο του ως… στόχος, αναχωρώντας ένα λεπτό νωρίτερα (στις 20:44 τοπική ώρα). Το εντυπωσιακό είναι πως οι περισσότεροι επιβάτες αγνοούσαν ότι ο πρόεδρος έλειπε από το αεροσκάφος.

Στο εσωτερικό του παρέμειναν κορυφαία στελέχη, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης, Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής επικοινωνίας, Στίβεν Τσανγκ.

Η παραμονή των Ρούμπιο και Μπέσεντ δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με το δίκτυο CBS News, επιλέχτηκε να ταξιδέψουν χωριστά από τον Πρόεδρο ώστε να διασφαλιστεί η γραμμή διαδοχής των ΗΠΑ σε περίπτωση που το C-32A δεχόταν επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά διαδοχής είναι: Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Βουλής, Προσωρινός Πρόεδρος της Γερουσίας, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Οικονομικών.

Οι ενστάσεις της CIA

Πώς οι ΗΠΑ οδηγήθηκαν σε αυτό το σημείο συναγερμού; Η αμερικανική Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) έλαβε πληροφορίες, προερχόμενες από το Ισραήλ, για συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης, πιθανότατα με τη χρήση φορητού αντιαεροπορικού πυραύλου από φιλοϊρανικές δυνάμεις. Υπήρχε επίσης έντονη ανησυχία ότι εχθρικοί πράκτορες γνώριζαν τις ακριβείς κινήσεις του Τραμπ στην Άγκυρα, ακόμα και το ξενοδοχείο του.

Παρά τον συναγερμό, δημοσίευμα της Washington Post αποκαλύπτει ότι αναλυτές της CIA αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της ισραηλινής πληροφορίας. Ορισμένοι αξιωματούχοι, μάλιστα, άφησαν αιχμές ότι τέτοιες «διαρροές» ίσως στοχεύουν στην εργαλειοποίηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και στη σκλήρυνση της στάσης του Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη.

Παρ’ όλα αυτά, το πρωτόκολλο ασφαλείας ήταν αμείλικτο. «Έχουν υπάρξει τρία απειλητικά περιστατικά για αυτόν τον Πρόεδρο, οπότε δεν παίρνουν κανένα ρίσκο», εξήγησε Αμερικανός αξιωματούχος. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει το γεγονός, δηλώνοντας απλώς ότι ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες των Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Τέτοιες πρακτικές, αν και σπάνιες, έχουν ιστορικό προηγούμενο. Το 2000, ο τότε πρόεδρος, Μπιλ Κλίντον, είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια τακτική στο Πακιστάν, ταξιδεύοντας με ένα άλλο αεροσκάφος, που ακολούθησε ένα… ψεύτικο Air Force One.