Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, την έκτη παρτίδα αρχείων του σχετικά με τα UFO, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων εγγράφων που περιγράφουν λεπτομερώς ένα στρατιωτικό πρόγραμμα το οποίο ανέθεσε μελέτες για κινητήρες δίνης, σκουληκότρυπες και τραυματισμούς που οι ερευνητές συνέδεσαν με πιθανές συναντήσεις με άγνωστα αντικείμενα.

Η δημοσιοποίηση της Παρασκευής περιλαμβάνει συνολικά 71 αρχεία, τα 67 παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας και τέσσερα από τις τοπικές Αρχές επιβολής του νόμου στο Κολοράντο. Υπάρχουν 55 αρχεία PDF, 15 αρχεία βίντεο και ένα ηχητικό.

Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες των εγγράφων κυμαίνονται από το 1952 έως το 2025.

Τι περιέχουν τα τελευταία αρχεία για τα UFO;

Τα πιο αξιοσημείωτα έγγραφα αφορούν μια μυστική στρατιωτική πρωτοβουλία γνωστή ως Πρόγραμμα Εφαρμογών Προηγμένων Αεροδιαστημικών Οπλικών Συστημάτων. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (DIA) δημιούργησε το πρόγραμμα το 2008 για να μελετήσει διάφορες αεροδιαστημικές απειλές και η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε το 2012.

Ένα έγγραφο περιγράφει τους στόχους του προγράμματος και τις απαιτήσεις για τους ανθρώπους που θα εργάζονταν σε αυτό: «Μία πτυχή του μελλοντικού περιβάλλοντος απειλών περιλαμβάνει εφαρμογές προηγμένων αεροδιαστημικών οπλικών συστημάτων. Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι η κατανόηση της φυσικής και της μηχανικής αυτών των εφαρμογών, καθώς αυτές αφορούν την ξένη απειλή σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή από τώρα έως το έτος 2050. Πρωταρχική εστίαση δίνεται σε καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές που δημιουργούν ασυνέχειες στις τρέχουσες εξελισσόμενες τεχνολογικές τάσεις».

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει 37 «Έγγραφα Αναφοράς Πληροφοριών Άμυνας» (DIRD), που παρήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος, τα οποία πραγματεύονται θέματα όπως κινητήρες δίνης, σκουληκότρυπες, αντιβαρύτητα, προώθηση αρνητικής μάζας και μανδύες αορατότητας. Και τα 37 είναι δημόσια διαθέσιμα εδώ και χρόνια, μεταξύ άλλων μέσω δημοσιοποιήσεων της DIA στο πλαίσιο του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφορίας (FOIA). Ωστόσο, οι σημερινές εκδοχές περιλαμβάνουν ορισμένες λεπτομέρειες που η υπηρεσία είχε προηγουμένως αποκρύψει, όπως τα ονόματα των γραφείων της υπηρεσίας που συνέταξαν τα έγγραφα.

Στις σημειώσεις που συνοδεύουν τα έγγραφα, το Πεντάγωνο αναφέρει ότι τα DIRD «είναι προτιμότερο να γίνονται κατανοητά ως προϊόντα αναφοράς και σύνθεσης παρά ως πρωτότυπη έρευνα» και ότι «δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως υπονοούμενα για την τρέχουσα επικύρωση των εννοιών που συζητούνται».

Ενώ τα περισσότερα DIRD εξετάζουν ιδέες που αποτελούν τυπικά τομέα της επιστημονικής φαντασίας, το ένα είναι μια εξαιρετικά τεχνική μελέτη 38 σελίδων από το 2010, η οποία αναλύει «ενδείξεις ακούσιου τραυματισμού ανθρώπινων παρατηρητών από ανώμαλα προηγμένα αεροδιαστημικά συστήματα».

Ερευνητές ανέφεραν ότι «τρία προηγουμένως υγιή και δραστήρια άτομα βίωσαν ένα ανώμαλο [ακανόνιστο, αταίριαστο και ασύμβατο με το περιβάλλον τους] αεροδιαστημικό συμβάν» και υπέφεραν από μια σειρά ιατρικών συμπτωμάτων στη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένης θερμότητας και ερυθρότητας στο δέρμα τους, καθώς και τριχόπτωσης. Ένα από τα άτομα εμφάνισε «σημάδια ασθένειας από ακτινοβολία» και «κατά τη διάρκεια αρκετών ετών ανέπτυξε σημάδια κακοήθων μεταλλάξεων».

Το έγγραφο δεν προσδιόρισε την πηγή της έκθεσης που οδήγησε στα συμπτώματα, αλλά ανέφερε ότι τα τρία άτομα ήταν «μηχανικοί κεραιών». Ο συντάκτης συνέκρινε τις περιπτώσεις με 42 δημοσιευμένα και περίπου 300 αδημοσίευτα περιστατικά τραυματισμού από συμβατικές ραδιοσυχνότητες, όπου η πηγή της ακτινοβολίας ήταν γνωστή.

«Επαρκή περιστατικά/ατυχήματα έχουν αναφερθεί με ακρίβεια, και έχουν αποκτηθεί ιατρικά δεδομένα, ώστε να υποστηριχθεί η υπόθεση ότι ορισμένα προηγμένα συστήματα έχουν ήδη αναπτυχθεί, και παραμένουν αδιαφανή στην πλήρη κατανόηση από τις ΗΠΑ», διαπίστωσε ο συντάκτης.

Τα περισσότερα από τα βίντεο στη δημοσιοποίηση της Παρασκευής είναι παρόμοια με εκείνα προηγούμενων αποδεσμεύσεων: κοκκώδη πλάνα που καταγράφηκαν από στρατιωτικές κάμερες με ανεξήγητα αντικείμενα να διασχίζουν την οθόνη με μεγάλη ταχύτητα. Ένα ανεξήγητο περιστατικό από το 2022 δείχνει ένα UAP «να ταξιδεύει με διάφορες ταχύτητες μεταξύ 80-180 μιλίων την ώρα».

Μια συνοδευτική αναφορά για τη συνάντηση δείχνει ότι οι χειριστές εκτελούσαν μια αποστολή στη Μέση Ανατολή όταν εντόπισαν διάφορα αντικείμενα σε άγνωστα υψόμετρα. Το πλήρωμα ανέφερε ότι τα αντικείμενα είχαν μέγεθος μεταξύ 1 και 2 μέτρων και «πετούσαν σποραδικά εντός της περιοχής του στόχου».

Ένα άλλο βίντεο που καταγράφηκε πάνω από τη Μέση Ανατολή δείχνει αντικείμενα να πετούν σε σχηματισμό. Η αναφορά σημειώνει ότι υπήρχαν «έξι μικρά σφαιρικά αντικείμενα» που «φαίνονταν να είναι ευκίνητα» και «άλλαζαν συχνά κατεύθυνση». Το περιστατικό παραμένει ανεξήγητο.

Τέσσερα από τα βίντεο προέρχονταν από τις τοπικές Αρχές επιβολής του νόμου στο Κολοράντο, οι οποίες υπέβαλαν αναφορές στο γραφείο του Πενταγώνου που διερευνά τα UAP. Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι τα εν μέρει θολά πλάνα καταγράφηκαν από κάμερες κινητών τηλεφώνων τον Οκτώβριο του 2023.

«Ο αστυνομικός που συνέταξε την αναφορά περιέγραψε το φαινόμενο ως “αθόρυβο” και ότι διέθετε “κόκκινα, μπλε και πράσινα φώτα που αναβόσβηναν“», ανέφερε ο στρατός σε σημειώσεις που συνοδεύουν ένα από τα κλιπ.

Τα ιστορικά αρχεία περιλαμβάνουν μια ωριαία ηχογράφηση και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας Έντουαρντ Ρούπελτ από το 1952, όπου εξηγεί την έρευνα της υπηρεσίας για περιστατικά UFO. Στην παρουσίαση, ο Ρούπελτ αποκάλυψε ότι περίπου το 20% από τις 800 αναφορές για UFO που είχε διερευνήσει η Πολεμική Αεροπορία παρέμεναν ακόμη μυστήριο.

«Εξετάσαμε αυτές τις αναφορές και καταλήξαμε στο γεγονός ότι περίπου το 20% είναι πολύ καλές αναφορές που προέρχονται από πολύ αξιόπιστους ανθρώπους και… απλώς δεν μπορούν να εξαχθούν απολύτως καθόλου συμπεράσματα», δήλωσε ο Ρούπελτ.

Ο Ρούπελτ στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση του Project Blue Book, ενός προγράμματος της Πολεμικής Αεροπορίας που διερεύνησε τα UFO από το 1952 έως το 1969. Αρκετά ακόμη αρχεία που σχετίζονται με το Project Blue Book συμπεριλήφθηκαν επίσης στη δημοσιοποίηση της Παρασκευής.

Τη Δευτέρα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τη δημιουργία νομικής απαλλαγής που θα επέτρεπε σε νυν και πρώην υπαλλήλους, οι οποίοι δεσμεύονταν προηγουμένως από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, να μοιράζονται πληροφορίες που σχετίζονται με τα UAP με την κυβέρνηση.

Πηγή: CBS