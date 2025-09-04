Τζακ Χούρι και Άβι Σαρφ

HAARETZ – 3 Σεπτεμβρίου 2025

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι αστικοί χώροι στις γειτονιές Shujaiyeh, Zeitoun και Tuffah έχουν ήδη καταστραφεί τις τελευταίες εβδομάδες. Οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης δήλωσαν στην Haaretz ότι εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα για την αποκατάσταση της περιοχής, τα ανθρωπιστικά συστήματα θα μπορούσαν να καταρρεύσουν εντελώς.

Ακόμη και πριν αρχίσει να υλοποιείται το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας (IDF) έχει καταστρέψει μεγάλα τμήματα της πόλης και άλλων περιοχών στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Οι εικόνες από το Planet Labs PBC δείχνουν περιοχές της πόλης στις 17 Ιουλίου και ξανά στις 25 Αυγούστου. Στις γειτονιές Shujaiyeh, Zeitoun και Tuffah, το μεγαλύτερο μέρος του αστικού χώρου φαίνεται να έχει ισοπεδωθεί από τον IDF, με πολλά κτίρια που ήταν άθικτα στις πρώτες εικόνες να εμφανίζονται ολοσχερώς κατεστραμμένα στις μεταγενέστερες.

Στοιχεία από τις υπηρεσίες διάσωσης της Γάζας, τα οποία απέκτησε η Haaretz, δείχνουν ότι πάνω από το 85% της Shujaiyeh και της Tuffah έχουν καταστραφεί, και στην πόλη Jabalya και στο Zeitoun, καθώς και σε άλλες γειτονιές της πόλης της Γάζας, πάνω από το 70% των κτιρίων έχουν κατεδαφιστεί. Στο πεδίο, κατέγραψαν την ευρεία χρήση τετρακόπτερων drones που εκτόξευσαν εκρηκτικά σε κτίρια στο ανατολικό τμήμα της πόλης, μαζί με πυρά πυροβολικού στα βόρεια και δυτικά τμήματα της Λωρίδας.

Λόγω των μεγάλης κλίμακας κατεδαφίσεων, πολλοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Οι υπηρεσίες διάσωσης εκτιμούν ότι δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί από τις κατεστραμμένες γειτονιές της πόλης και άλλες περιοχές στη βόρεια Λωρίδα. Συγκεντρώνονται σε περιοχές που καλύπτουν περίπου το 12% της Λωρίδας. Οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εκεί αυξάνουν τον φόβο μιας ανθρωπιστικής καταστροφής, ακόμη πιο σοβαρής από την τωρινή.

Πηγές στις υπηρεσίες διάσωσης αναφέρουν ότι η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες – νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και ιατρική περίθαλψη – καθιστά τη ζωή σε περιοχές όπου διαμένουν εκτοπισμένοι αφόρητη.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι η κατεδάφιση των υποδομών και ο συνωστισμός του πληθυσμού στις περιορισμένες περιοχές εγείρουν δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το εγγύς μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας. Λένε ότι, ελλείψει επειγόντων μέτρων για την αποκατάσταση των υποδομών και την προστασία των κατοίκων, η παρούσα κρίση είναι πιθανό να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση των ανθρωπιστικών μηχανισμών στη Λωρίδα.

Μαζί με τις προειδοποιήσεις τους, οι δορυφορικές φωτογραφίες καταδεικνύουν την κλίμακα της καταστροφής μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες – και τονίζουν την απόκλιση μεταξύ των δηλώσεων σχετικά με τη διατήρηση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Γάζας και της δύσκολης κατάστασης επί τόπου.

Πρόσθετες δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες καταδεικνύουν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν σχεδόν ολοσχερώς καταστρέψει την πόλη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα. Τους τελευταίους μήνες, χιλιάδες κτίρια καταστράφηκαν στην πόλη και τα περίχωρά της, σε μια έκταση περίπου 90 τετραγωνικών χιλιομέτρων (35 τετραγωνικών μιλίων). Και στη νότια πόλη Ράφα, έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες μια διαδικασία κατεδάφισης μεγάλης κλίμακας.

Πριν από αυτό, οι πόλεις Μπέιτ Λαχία και Μπέιτ Χανούν και το ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας, στη βόρεια Λωρίδα, καταστράφηκαν.

Μια ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών από τη Λωρίδα που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο δείχνει ότι περίπου 160.000 κατασκευές – περίπου το 70% των κτιρίων στη Γάζα – υπέστησαν σοβαρές ζημιές (καταστροφή τουλάχιστον 25%), καθιστώντας τες ακατοίκητες.

Σε μια συζήτηση με εφέδρους την Τρίτη, ο Αρχηγός του Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι με την έναρξη της επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις «θα εντείνουν και θα εμβαθύνουν τη δραστηριότητά τους». Είπε: «Ήδη μπαίνουμε σε μέρη που δεν είχαμε εισέλθει μέχρι τώρα και επιχειρούμε εκεί. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν προτείνουν τίποτα άλλο εκτός από την ήττα. Δεν σταματάμε τον πόλεμο μέχρι να νικήσουμε αυτόν τον εχθρό».

