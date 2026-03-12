Εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Ντουμπάι, μία από τις οποίες ήταν πολύ δυνατές, αναφέρει ανταποκριτής τοπικού μέσου, καθώς το Ιράν συνεχίζει την εκστρατεία του κατά του Κόλπου σε απάντηση στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ο ανταποκριτής λέει ότι είδαν μικρά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από μια κατοικημένη γειτονιά.

Πλήγμα και σε ουρανοξύστη

Νωρίτερα την νύχτα οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πλήγμα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον ακινήτου στο Ντουμπάι όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιωτικοί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο Ντουμπάι που αποτελούσε κρησφύγετο για Αμερικανούς στρατιώτες που επιτέθηκαν στο Ιράν», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram.

Οι Αρχές του εμιράτου ανέφεραν ότι πυρκαγιά «σβήστηκε τελείως» και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός αφού drone έπεσε σε πολυκατοικία κοντά σε συνοικία στο Dubai Creek Harbor.