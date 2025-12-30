Το ηφαίστειο Αίτνα δεν έχει σταματήσει να εκρήγνυται μετά από την εκτόξευση καπνού και τέφρας που σημειώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σημειώθηκαν δύο επεισόδια με εκρηκτικούς πίδακες λάβας που έφτασαν ύψος έως και 400 μέτρα, ισχυρή δραστηριότητα, τεράστιες στήλες τέφρας και εκπομπή πυροκλαστικού υλικού.

Δείτε εικόνες που τραβήχτηκαν από το αεροπλάνο:

Η Αίτνα στη Σικελία είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και ο βορειοανατολικός κρατήρας της επανήλθε με δύναμη μετά από 28 χρόνια.

Επιστήμονες του Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia δήλωσαν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία εκρήγνυται συχνά, έχει ενταθεί, με κρατήρες να εκπέμπουν συνεχώς τέφρα.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Παρά την ένταση, δεν υπήρξε κίνδυνος για τον πληθυσμό, τις κατοικημένες περιοχές ή το αεροδρόμιο της Κατάνια, που παρέμεινε πλήρως λειτουργικό.

Τέλος, σημειώνεται ότι ενώ υπάρχει και προειδοποίηση για τα αεροσκάφη, οι τοπικές αρχές τόνισαν ότι το κοντινό αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και ότι θα υπάρξουν περιορισμοί μόνο αν αυξηθεί η πτώση τέφρας στην περιοχή.