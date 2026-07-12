Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου, νέα πυραυλικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και συγκεκριμένα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Εξάλλου το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σήμερα το απόγευμα από τον «εχθρό» προς το νησί Κεσμ.

Il regime islamico iraniano ha lanciato missili contro navi nello Stretto di Hormuz, scatenando la risposta americana. Ci sono report dall’Iran di esplosioni a Bandar Abbas, Qeshm Island e nello Stretto di Hormuz.

https://t.co/hldelQ24Ua — MisterChiton (@BastardChiton) July 12, 2026

«Μεταξύ 10 και 11 εχθρικά βλήματα έπληξαν σήμερα το απόγευμα το νησί Κεσμ», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμουρί, ο κυβερνήτης του νησιού, σύμφωνα με το IRNA, προσθέτοντας ότι «όλοι οι στόχοι ήταν στρατιωτικοί» και ότι «δεν υπάρχουν θύματα».

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από τις επιθέσεις στο νότιο Ιράν

Ένας εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίσθηκαν σε επιθέσεις στη νότια ιρανική επαρχία Χορμοζγκάν που βρέχεται από τον Κόλπο, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.

«Μετά την επίθεση του εχθρού εναντίον του Φαρούρ, στο Μπαντάρ Λενγκέχ, ένας εργαζόμενος της εθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών σκοτώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δύο συνάδελφοί του τραυματίσθηκαν», μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγκάν σκοτώθηκε στο Κεσμ. Φέρεται ότι είχε σταλεί στο νησί στο πλαίσιο αποστολής για επισκευές. Το Mehr μετέδωσε ότι άλλα δύο μέλη του προσωπικού της αρχής τηλεπικοινωνιών τραυματίσθηκαν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα περαιτέρω εκρήξεις στη νότια ακτή της χώρας, στα στενά του Ορμούζ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και όχι μακριά από το νησί Κεσμ στον Κόλπο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων.

Το IRNA έκανε λόγο για «εχθρικές επιθέσεις» στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου διαδοχικές εκρήξεις ακούσθηκαν απόψε σε διάφορα μέρη της πόλης. Σύμφωνα με το IRNA, στις εν λόγω περιοχές βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τρία μεθοριακά φυλάκια και μια πετρελαϊκή πλατφόρμα επλήγησαν στο Κουβέιτ

Στο Κουβέιτ, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι τρία μεθοριακά φυλάκια και μια offshore πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχθηκαν επίθεση κατά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας άνθρωπος και να σημειωθούν ζημιές.

«Τρία μεθοριακά φυλάκια στο βόρειο τμήμα της χώρας έγιναν στόχος δειλής επίθεσης, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση της επίθεσης και προσθέτοντας ότι «μια offshore πλατφόρμα γεωτρήσεων που ανήκει στην Kuwait Oil Company στοχοθετήθηκε από εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας εργαζόμενος και να προκληθούν υλικές ζημιές».