Νέες φωτογραφίες, 19 τον αριθμό, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, από την έπαυλη του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή. Ανάμεσα στα πρόσωπα που διακρίνονται σε αυτές είναι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρίγκιπας του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντριου και o Μπιλ Γκέιτς.

Συνολικά ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε τρεις από τις 19 φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία εμφανίζεται μια εικονογραφημένη απεικόνιση του Τραμπ σε κόκκινα πακέτα προφυλακτικών με την επιγραφή «Trump Condom», δηλαδή Προφυλακτικό Τραμπ, και τη λεζάντα «Είμαι τεράστιος!!!».

Στις τρεις φωτογραφίες του ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία εμφανίζεται πλαισιωμένος από αρκετές γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν μαυριστεί, σε μια δεύτερη εμφανίζεται δίπλα στον Τζέφρι Επστάιν ενώ μιλάει με μια γυναίκα σε μια εκδήλωση και στην τρίτη εμφανίζεται δίπλα σε μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει επίσης μαυριστεί.

Ο Επστάιν είχε σχέσεις με πολλές γνωστές προσωπικότητες και το γεγονός ότι εμφανίζεται σε φωτογραφίες που σχετίζονται με τον Ντ. Τραμπ δεν αποτελεί ένδειξη παράνομης δραστηριότητας εκ μέρους των αναφερόμενων προσώπων.

Ο Τραμπ ήταν φίλος του Επστάιν για χρόνια, αλλά ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι έπαψαν να έχουν σχέσεις περίπου το 2004, χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψη του Επστάιν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με τον Επστάιν.

«Αυτές οι ανησυχητικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμα περισσότερα ερωτήματα για τον Επστάιν και τις σχέσεις του με μερικούς από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας.

«Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο αμερικανικός λαός να μάθει την αλήθεια», συμπλήρωσε.