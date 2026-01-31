Νέο κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μαζική δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τρία εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, και περιλαμβάνουν φωτογραφίες, ηλεκτρονική αλληλογραφία και μαρτυρίες, που αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του πρώην δούκα της Υόρκης, με τον καταδικασμένο χρηματομεσίτη.

Στο υλικό που ήρθε μόλις χθες (30/1) στο φως, περιλαμβάνονται φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα. Σε κάποιες άλλες στιγμές, φαίνεται να κοιτάζει το φακό. Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δεν «συνοδεύονται» από πληροφορίες για τον χρόνο ή τον τόπο λήψης τους, ενώ δεν παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραβήχτηκαν.

Disturbing photos in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female sprawled on floor https://t.co/wIEiulHlG6 pic.twitter.com/I38cRPsWCq — Daily Mail (@DailyMail) January 31, 2026



Οι νέες εικόνες προστίθενται σε προηγούμενο υλικό, που είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως μια φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, όπου περιτριγυριζόταν από γυναίκες, αλλά και από ένα άλλο στιγμιότυπο, από επίσημη εκδήλωση στην οποία είχε εμφανιστεί με μαύρη γραβάτα παρουσία της Γκισλέιν Μάξγουελ, όπου απεικονιζόταν ξαπλωμένος, πάνω σε πολλές όμορφες κοπέλες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε, ότι η αποχαρακτηρισμένη δημοσιοποίηση έγινε έπειτα από εκτεταμένες επεξεργασίες, με στόχο την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση των εν εξελίξει ερευνών. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί προσωπικά δεδομένα, ιατρικοί φάκελοι, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν υποθέσεις που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση. Τα πρόσωπα των γυναικών, πλην της Γκισλέιν Μάξγουελ, έχουν θολωθεί, σε αντίθεση με εκείνα των ανδρών.

🇺🇲 ABD Adalet Bakanlığı YENİ

EPSTEİN dosyaları hakkında; 🌀 Başkan Trump’ı korumadık 👉Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, 3 milyondan fazla sayfa, 2.000 video ve 180.000 görsel yayınlandı ‼️ pic.twitter.com/xYywTyQoPa — DÜNYA FREKANSI (@ECansabunc93820) January 30, 2026

🇬🇧 Những bức ảnh gây sốc trong hồ sơ của Epstein dường như cho thấy Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh, em vua Charle hiện nay đang bò bằng bốn chân trên người một phụ nữ nằm dài trên sàn nhà.

🫡 https://t.co/O9uaz7sEqa pic.twitter.com/vwF8YznNIN — c0mmand0 (@c0mmand0_2022) January 31, 2026



Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ηλεκτρονικά μηνύματα του 2010, λίγες ημέρες μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του Έπσταϊν, στα οποία ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να τον προσκαλεί σε δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, κάνοντας λόγο για «πολλή ιδιωτικότητα», χωρίς να έχει καταστεί ακόμη σαφές, εάν η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, καθώς και μαρτυρίες γυναικών που εργάστηκαν για τον Έπσταϊν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και κάνουν λόγο για αιτήματα που, όπως υποστηρίζουν, ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας.

Images appear to show Andrew Mountbatten-Windsor crouching over a woman on the ground amid bombshell Epstein new files. Full story: https://t.co/E1Lvf4WieG pic.twitter.com/9VseDEldak — news.com.au (@newscomauHQ) January 31, 2026



Ο πρίγκιπας Άντριου και ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, σε παράνομες πράξεις. Σύμφωνα ωστόσο με εσωτερικό σημείωμα του FBI που περιλαμβάνεται στα έγγραφα, οι αμερικανικές Αρχές εκτιμούν ότι ο πρώην δούκας της Υόρκης «δεν αποτελεί κεντρικό πρόσωπο» στην διεξαγωγή της ποινικής έρευνας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, η δημοσιοποίηση εγγράφων όγκου που, κατά τον Τοντ Μπλανς, ισοδυναμεί με «δύο Πύργους του Άιφελ», επαναφέρει ένα από τα πιο σκοτεινά και αμφιλεγόμενα κεφάλαια της υπόθεσης Έπσταϊν, στη διεθνή επικαιρότητα.