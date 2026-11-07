Νέο κύκλο εκκαθαρίσεων στους κόλπους της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) προανήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο ενός σκανδάλου διαφθοράς που έχει προκαλέσει τη γενικευμένη οργή της κοινής γνώμης.

Όπως ξεκαθάρισε ο Ουκρανός Πρόεδρος, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ληφθούν περαιτέρω «αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό», σε συνέχεια των απολύσεων που ήδη έχουν δρομολογηθεί.

Κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου βραδινού του μηνύματος, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στα στοιχεία που έφεραν στο φως οι Αρχές Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι ανώτατοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας και επιβολής του νόμου φέρονται να παρείχαν κάλυψη σε εγκληματική οργάνωση. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας στηλίτευσε ανοιχτά αυτές τις πρακτικές, λέγοντας πως είναι «ειλικρινά επαίσχυντες και απαράδεκτες».

Στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς εντός του κρατικού μηχανισμού, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν ήδη απολύσεις στην Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας κι εξαιτίας αυτής της εξέλιξης θα υπάρξουν κι άλλες αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό».