Μια σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά του Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στο προσκήνιο, 33 χρόνια μετά το περιστατικό. Η Μπεατρίς Κόιλ (Béatrice Keul), πρώην υποψήφια καλλιστείων και μοντέλο, υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τη βίασε τον Νοέμβριο του 1993, σε σουίτα του ξενοδοχείου Plaza στη Νέα Υόρκη.

Η υπόθεση περιλαμβάνεται σε έκθεση που δημοσιοποίησαν στις 26 Οκτωβρίου στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία συγκεντρώνει μαρτυρίες και στοιχεία για τις σχέσεις του Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Η έκθεση καταγράφει καταγγελίες πέντε γυναικών για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση από τον Τραμπ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά.

Η γνωριμία στα καλλιστεία και η καταγγελία

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Κόιλ, η γνωριμία της με τον Τραμπ έγινε στο πλαίσιο του διαγωνισμού ομορφιάς «American Dream Pageant», που διοργανωνόταν με τη συμμετοχή του επιχειρηματία. Στην ίδια εκδήλωση βρισκόταν και ο Έπσταϊν.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να της υποσχέθηκε βοήθεια για την εξασφάλιση αμερικανικής βίζας, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο εισαγωγής της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Η ίδια υποστηρίζει ότι αργότερα οδηγήθηκε σε σουίτα του ξενοδοχείου, όπου σημειώθηκε η καταγγελλόμενη επίθεση, και ότι ο Τραμπ την πίεσε να κρατήσει το περιστατικό μυστικό.

Η Κόιλ επέστρεψε στην Ελβετία και, σύμφωνα με την έκθεση, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε επόμενες διοργανώσεις. Μήνες αργότερα, ο Τραμπ φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, επαναλαμβάνοντας τις προσφορές για βίζα και πανεπιστημιακή φοίτηση.

Η πρώτη δημόσια καταγγελία το 2024

Η Κόιλ είχε μιλήσει δημόσια για την υπόθεση ήδη από το 2024, σε συνέντευξή της στη βρετανική *Daily Mail* και στη συνέχεια στο ελβετικό δημόσιο δίκτυο RTS. Τότε περιέγραφε σεξουαλική επίθεση την οποία, όπως υποστήριζε, κατάφερε να αποκρούσει.

Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τώρα παρουσιάζει μια σοβαρότερη εκδοχή των γεγονότων, βασισμένη σε νεότερη μαρτυρία της προς στελέχη της Επιτροπής. Οι διαφορετικές περιγραφές των δύο χρονικών περιόδων αποτελούν στοιχείο που πρέπει να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την έκθεση πολιτικά υποκινούμενη και υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι να πλήξει τον πρόεδρο. Ο Τραμπ δεν έχει ασκηθεί δίωξη για τη συγκεκριμένη καταγγελία και δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της Κόιλ.

Η υπόθεση επαναφέρει, στο επίκεντρο τις σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Έπσταϊν και τις καταγγελίες γυναικών που υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν στον ίδιο κοινωνικό και επαγγελματικό κύκλο. Οι Δημοκρατικοί ζητούν ανεξάρτητη έρευνα για τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ενώ η διερεύνηση των επιμέρους ισχυρισμών και η διασταύρωση των στοιχείων παραμένουν κρίσιμες για την αποσαφήνιση της υπόθεσης