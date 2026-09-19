Στην αυστηροποίηση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα προχώρησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Πιο συγκεκριμένα επέβαλε πρόσθεστες κυρώσεις στη Μόσχα.

Η σχετική δέσμη μέτρων, η οποία θεσπίστηκε ως απάντηση στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, εστιάζει κατά κύριο λόγο στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, επιδιώκοντας να πλήξει βασικές πηγές εσόδων του Κρεμλίνου.

Ο νόμος αυτός, η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία του Κογκρέσου των ΗΠΑ εις βάρος της Ρωσίας μετά την επιστροφή Τραμπ στην προεδρία, φέρει το όνομα του βασικού εισηγητή του, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ —ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο—, ενός εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της Ουκρανίας και σφοδρού επικριτή της Ρωσίας.

Ακόμη ένας ένθερμος υποστηρικτής του νομοσχεδίου είναι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτό το νέο νομοθετικό πακέτο στοχοθετεί για πρώτη φορά τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και στρέφεται επίσης κατά του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλων ανώτατων Ρώσων αξιωματούχων.

Συγκεκριμένα, παρέχει στον Ντόναλντ Τραμπ —ο οποίος μέχρι τώρα έχει τηρήσει μάλλον επιεική στάση απέναντι στη Μόσχα— τη δυνατότητα να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις πέντε κορυφαίες χώρες που εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ινδίας.

Η επικύρωση του νόμου από τον Τραμπ έγινε λίγες ημέρες πριν τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον.

Το νομοσχέδιο υιοθέτησε την Πέμπτη η Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ είχε ήδη περάσει από τη Γερουσία τον Αύγουστο.