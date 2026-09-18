Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη νέες κυρώσεις σε βάρος της Κούβας, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως τα πεδία της εξόρυξης μετάλλων, της μεταλλουργίας και της επιστημονικής έρευνας για στρατιωτικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας της με σκοπό να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Οι κυρώσεις βάζουν στο στόχαστρο τέσσερις εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν προσομοιωτές, ηλεκτρονικά και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και εμπλέκονται σε επιστημονική έρευνα για λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τρεις αξιωματικούς που έχουν συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές.

Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης οι εταιρείες SERCONI, CEPRONIQUEL, CEDINIQ και Pinares, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξόρυξης, παραγωγής ή εκμετάλλευσης νικελίου.

Ο τομέας αυτός «αποτελεί κεφαλαιώδη πηγή εσόδων για την κουβανική κυβέρνηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα καθίσει με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στον πλουτισμό της κουβανικής ελίτ» με την εκμετάλλευση πόρων, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο –ορκισμένος εχθρός της Αβάνας, γιος Κουβανών μεταναστών στις ΗΠΑ–, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η σχέση των ΗΠΑ και της Κούβας, ήδη πολύ τεταμένη για δεκαετίες, μπήκε σε φάση περαιτέρω όξυνσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερίζει πως η Κούβα, 150 χιλιόμετρα από τα παράλια της Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ και έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τον έλεγχο της χώρας.

Η Ουάσινγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της, επιβάλλει από τον Ιανουάριο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.