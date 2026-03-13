Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα σχετικά με το αμερικάνικο ιπτάμενο τάνκερ, τύπου KC-135 που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν διάφορες εκδοχές από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για το πώς κατερρίφθη το αεροσκάφος.

Νέες εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οδηγούν τις Αρχές όλο και πιο κοντά στο να καταλάβουν πως το αεροσκάφος συνετρίβη.

Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε πως «τέσσερα άτομα επιβεβαιώθηκαν ως νεκρά κατά την απώλεια αμερικανικού KC-135 πάνω από το Ιράκ», ενώ αγνοούνται ακόμη δύο μέλη του πληρώματος.

Υπενθυμίζουμε πως το περιστατικό συνέβη σε φιλικό προς τις ΗΠΑ εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή». Δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο συμβάν, το ένα συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ και το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Ο ιστότοπος OpenSource, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται το δεύτερο αεροσκάφος, που προσγειώθηκε σε βάση στο Τελ Αβίβ.

Το αεροσκάφος στις εικόνες φαίνεται χτυπημένο στην ουρά. Πιο συγκεκριμένα, απουσιάζει ένα ολόκληρο κομμάτι από την ουρά του KC-135.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του OpenSource, από το αμερικάνικο ιπτάμενο τάνκερ λείπει σχεδόν το ήμισυ του κάθετου σταθεροποιητή, γεγονός που κάνει τους ειδικούς να κλίνουν προς την εκδοχή της σύγκρουσης στον αέρα μεταξύ των αεροσκαφών τύπου Boeing KC-135 Stratotanker με αποτέλεσμα το ένα να καταπέσει με την τύχη του πληρώματος του να αγνοείται ακόμη.

Έτσι οι ισχυρισμοί του Ιράν, ότι έριξε το στρατιωτικό αεροσκάφος φαίνεται πως είναι ψευδείς.

Δυστύχημα ήταν η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Τέσσερα άτομα επιβεβαιώθηκαν νεκρά κατά την απώλεια αμερικανικού KC-135 πάνω από το Ιράκ

Περίπου στις 2 μ.μ. ET στις 12 Μαρτίου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Οι ταυτότητες των στρατιωτικών παραμένουν κρυφές μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των εγγύτερων συγγενών».

Οι διαφορετικές εκδοχές ΗΠΑ και Ιράν

ΗΠΑ και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα αίτια της συντριβής με τους μεν πρώτους να ισχυρίζονται ότι δεν κατέπεσε από εχθρικά ή φιλικά πυρά και τους Ιρανούς να δηλώνουν ότι καταρρίφθηκε από ενόπλους στο Ιράκ.

Ειδικότερα, ο ιρανικός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε σε ανακοινωθέν του, ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από οργανώσεις της «αντίστασης» –προσκείμενες στην Τεχεράνη– κι ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν επέζησε.

Πρόκειται για το τέταρτο ιπτάμενο τάνκερ που χάνει η αμερικανική πολεμική αεροπορία από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, μετά τα τρία μαχητικά F-15 που καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά στους αιθέρες του Κουβέιτ.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του αμερικανικού τάνκερ

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ιρανικών ενόπλων ομάδων, ανέλαβε την ευθύνη για την πτώση ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 στη δυτική πλευρά του Ιράκ την Πέμπτη.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα υποστήριξε ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε «σε άμυνα της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας», εντείνοντας τις ήδη υψηλές εντάσεις στην περιοχή μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και ιρακινών ενόπλων ομάδων.