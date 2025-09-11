Η γερμανική εφημερίδα Die Welt, επικαλούμενη ανώτατο αξιωματούχο του NATO, ανέφερε πως η βασική εκτίμηση είναι πως πέντε από τα ρωσικά drones που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο χθες, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στόχευαν βάση της Συμμαχίας βαθιά μέσα (265 χιλιόμετρα) στο πολωνικό έδαφος, που εφοδιάζει με πολεμικό υλικό την Ουκρανία.

Αν οι πληροφορίες της εφημερίδας επιβεβαιωθούν, κι αν επικρατήσει αυτή η εκτίμηση, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στη βάση της αντίδρασης του ΝΑΤΟ έναντι των ρωσικών κινήσεων.