Το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή εάν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να παρέμβει στις εγχώριες διαμαρτυρίες.

Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, προειδοποίησε ότι «όλο το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό και οι βάσεις στην περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι εάν ο κ. Τραμπ επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να σώσουν» τους διαδηλωτές».

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα λόγω των υψηλών τιμών και της πτώσης του νομίσματος της χώρας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν κλιμάκωσαν την καταστολή των διαδηλωτών με ομάδες καταστολής ταραχών, ανοίγοντας πυρ εναντίον διαδηλωτών. Μέχρι στιγμής συνολικά επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Νωρίτερα σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε».

Απαντώντας, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε: «Ο άτιμος πρόεδρος της Αμερικής θα πρέπει να γνωρίζει ότι με αυτήν την επίσημη ομολογία, όλα τα αμερικανικά κέντρα και οι δυνάμεις σε όλη την περιοχή θα είναι οι νόμιμοι στόχοι μας σε απάντηση σε κάθε πιθανό τυχοδιωκτισμό».