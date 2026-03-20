Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Η αεράμυνα των ΗΑΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται σε διάφορα μέρη της χώρας είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων από συστήματα αεράμυνας και της αναχαίτισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων εναέριων οχημάτων από μαχητικά αεροσκάφη.

Η αεράμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού σημειώνει ότι τυχόν εκρήξεις που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης εχθρικών επιθέσεων από συστήματα αεράμυνας. Όλοι καλούνται να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Επίσης το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι η πυρκαγιά σε αποθήκη εταιρείας ξέσπασε λόγω πτώσης θραυσμάτων που προκλήθηκε από «ιρανική επιθετικότητα». Οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Άμυνας έχουν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά «χωρίς τραυματισμούς», ανέφερε το υπουργείο. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν διευκρίνισε εάν στην επίθεση συμμετείχαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πύραυλοι.

Τέλος, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέρριψε πέντε drones πάνω από την ανατολική επαρχία τις τελευταίες τρεις ώρες.

