Νέες σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Θέουτα με εκατοντάδες μετανάστες να τρέχουν στους δρόμους. Η αστυνομία είχε ξεκινήσει τη μετακίνηση τους σε έναν νέο καταυλισμό με σκηνές, στην περιοχή του λιμανιού του ισπανικού εδάφους στη Βόρεια Αφρική.

Οι Αρχές, όμως δυσκολεύτηκαν να συγκρατήσουν τα πλήθη των ανθρώπων που συνωστίζονταν για να εξασφαλίσουν μια θέση στον χώρο, έπειτα από εβδομάδες διαβίωσης στις παραλίες. Ακούστηκαν πυροβολισμοί, οι μετανάστες έτρεχαν στους δρόμους και γενικά επικρατούσε ένας πανικός.

Βίντεο από τη Θέουτα:

Αρκετές εκατοντάδες μετανάστες έχουν πλέον φτάσει στον καταυλισμό, ο οποίος έχει χωρητικότητα 1.700 ατόμων.

Οι περισσότεροι από τους 72.000 μετανάστες που παραβίασαν τα σύνορα από το Μαρόκο τον Ιούλιο έχουν επιστρέψει. Οι αρχές της Θέουτα εκτιμούν ότι 13.000 παραμένουν στον θύλακα, ωστόσο η ισπανική κεντρική κυβέρνηση ανέφερε ότι ο αριθμός είναι μικρότερος.

Η επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 07:00 τοπική ώρα (05:00 GMT) την Παρασκευή, με τη μεταφορά περισσότερων από 3.000 μεταναστών, σύμφωνα με το ισπανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Efe.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ορισμένοι μετανάστες διέσπασαν τον αστυνομικό κλοιό κατά μήκος της καθορισμένης διαδρομής 2 χιλιομέτρων (1,2 μιλίων) προς το λιμάνι. Βίντεο δείχνει νεαρούς άνδρες να τρέχουν στο σκοτάδι, ενώ η αστυνομία προσπαθούσε να διατηρήσει τον έλεγχο.

Περισσότεροι από 170 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί, συμπεριλαμβανομένων χειριστών drone. Η κατάσταση στη συνέχεια «τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο» και η επιχείρηση μπόρεσε να συνεχιστεί.

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να συγκεντρώσει τους μετανάστες σε εγκαταστάσεις όπου μπορούν να ταυτοποιηθούν και να λάβουν φροντίδα, ενόσω καθορίζεται ατομικά το διοικητικό τους καθεστώς.

Ο Δήμαρχος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, δήλωσε στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι μετανάστες έχουν μετατρέψει τη Θέουτα σε «χύτρα ταχύτητας».

«Η πόλη είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από αυτό το γεγονός, οι κάτοικοι της Θέουτα έχουν χάσει τη χαρά τους και ο τρόπος ζωής τους έχει ανατραπεί πλήρως», δήλωσε ο συντηρητικός δήμαρχος.

Πηγή: BBC