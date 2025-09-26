Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Παρασκευή την προτροπή του στις έγκυες και τα μικρά παιδιά να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το δημοφιλές παυσίπονο Tylenol, αψηφώντας την κριτική που του άσκησαν οργανισμοί υγείας και παρέχοντας νέες συμβουλές που δεν στηρίζονται από επιστημονικούς φορείς.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα ο Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με τον εμβολιασμό των παιδιών και τη λήψη Tylenol από τις εγκύους, υιοθετώντας ισχυρισμούς που δεν στηρίζονται από επιστημονικές αποδείξεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Παρασκευή, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ζήτησε ξανά να «σπάσει» σε τρεις ξεχωριστές δόσεις το τριπλό εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας και να μην εμβολιάζονται για ηπατίτιδα Β τα παιδιά πριν από την ηλικία των 12 ετών. Συνήθως, το εμβόλιο αυτό χορηγείται μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά τη γέννηση.

«Έγκυες Γυναίκες, μην χρησιμοποιείτε Tylenol εκτός και αν είναι απολύτως αναγκαίο, μην δίνετε Tylenol στα μικρά παιδιά σας ουσιαστικά για κανέναν λόγο, σπάστε το τριπλό εμβόλιο σε τρεις ξεχωριστές δόσεις (όχι μεικτές), κάντε ξεχωριστά το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς, κάντε το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β στα 12 έτη ή σε μεγαλύτερη ηλικία και, κυρίως, εμβολιαστείτε σε 5 ξεχωριστές ιατρικές επισκέψεις» έγραψε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας, όπως συνηθίζει, κεφαλαία γράμματα.

Οι συμβουλές του Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με εκείνες των ιατρικών συλλόγων, οι οποίοι επικαλούνται δεδομένα από πολυάριθμες μελέτες και δεκαετίες πρακτικής που δείχνουν ότι η παρακεταμόλη, η δραστική ουσία του Tylenol, είναι ασφαλής όταν το φάρμακο χρησιμοποιείται υπό ιατρική επίβλεψη κατά την εγκυμοσύνη. Δεκάδες σύλλογοι και ομάδες γιατρών, ερευνητών και φροντιστών αυτιστικών προσώπων καταδίκασαν τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου.

Η προτροπή για πολλαπλές ιατρικές επισκέψεις είναι μια περιττή ταλαιπωρία που θα οδηγήσει πιθανότατα σε μικρότερη εμβολιαστική κάλυψη και θα αποδειχθεί εμπόδιο για πολλούς ανθρώπους, εκτιμούν οι ειδικοί σε θέματα υγείας.

Η σημερινή ανάρτηση και οι ανακοινώσεις της Δευτέρας θυμίζουν τις τακτικές ενημερώσεις που έκανε ο Τραμπ κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας της Covid-19, όταν συχνά έδινε συμβουλές που δεν στηρίζονταν από την επιστήμη. Μεταξύ άλλων είχε ρωτήσει αν θα βοηθούσε τους ασθενείς να πιούν χλωρίνη και προωθούσε θεραπείες που δεν έδειχναν να τους ωφελούν.

Ο διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, που διορίστηκε φέτος από τον Τραμπ, εμφανίστηκε σε πολλά μέσα ενημέρωσης για να δηλώσει ότι δεν υπάρχει κάποια αποδεδειγμένη σύνδεση του Tylenol με τον αυτισμό και να προτρέψει τις εγκύους να συμβουλευτούν τον γιατρό τους. Παρόμοια ήταν και η γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters