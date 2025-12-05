Νέες επαφές μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών έχουν προγραμματιστεί σήμερα στο Μαϊάμι της Φλόριντας για να συζητηθεί το αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος στο Κίεβο.

“Ναι, μια νέα συνάντηση αναμένεται σήμερα”, δήλωσε ο Ολεκσάντρ Μπεβζ, σύμβουλος του επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας. Διευκρίνισε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται εκεί.

Ο Γουίτκοφ πρόκειται να ενημερώσει τον Ουκρανό αξιωματούχο για τη συνάντηση που είχε στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε η πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι η συνάντηση δεν έχει στόχο να επικεντρωθεί στο ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, επρόκειτο να συναντήσουν τον Ουμέροφ την Πέμπτη στη Φλόριντα.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, υπογράμμισε στην πλατφόρμα Χ ότι αν και “η διπλωματική διαδικασία διεξάγεται κυρίως στα παρασκήνια, οι θέσεις είναι ξεκάθαρες”. “Η Ουκρανία θέλει το τέλος του πολέμου και είναι έτοιμη για συνομιλίες”, δήλωσε.

Από τότε που οι Αμερικανοί παρουσίασαν το σχέδιο του προέδρου Τραμπ, πριν από σχεδόν τρείς εβδομάδες, αρκετές συνεδριάσεις έχουν πραγματοποιηθεί με τους Ουκρανούς στη Γενεύη και στη Φλόριντα σε μια προσπάθεια να γίνουν τροποποιήσεις στο κείμενο αυτό υπέρ του Κιέβου.

Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει σήμερα την προώθησή του στο μέτωπο, δηλώνοντας ότι κατέλαβε την τοποθεσία Μπεζιμενέ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου επικεντρώνονται οι μάχες.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε από την πλευρά της ότι η Ρωσία εκτόξευσε 137 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, εκ των οποίων 80 καταρρίφθηκαν.

