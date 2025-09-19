Δύο νέες NAVTEX εξέδωσε σήμερα η Τουρκία, οι οποίες αφορούν ασκήσεις με πυρά στο Αιγαίο το διήμερο 22-23 Σεπτεμβρίου, ημερομηνίες κατά τις οποίες οι πολιτικοί ηγέτες των δύων χωρών Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι δύο νέες NAVTEX συνιστούν απάντηση στη μεγάλη διακλαδική άσκηση που πραγματοποίησε η Ελλάδα στις 17 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ημέρα, η Άγκυρα είχε εκδώσει ξεχωριστή NAVTEX, με την οποία ζητούσε τη μη διεξαγωγή της ελληνικής άσκησης σε νησιά που –όπως υποστηρίζει επικαλούμενη διεθνείς συνθήκες– διαθέτουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς.