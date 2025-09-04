Δύο νεογέννητα βρέφη που τα δάγκωσαν αρουραίοι σε μονάδα νεογνικής φροντίδας κρατικού νοσοκομείου στην πόλη Ιντόρ της Ινδίας – που έχει χαρακτηριστεί ως η «καθαρότερη πόλη» της χώρας – πέθαναν αυτή την εβδομάδα.

Τα μωρά είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya στην κεντρική πολιτεία Μάντια Πραντές με συγγενείς ανωμαλίες.

Ένα από τα νεογνά πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης, μία μέρα μετά τον θάνατο ενός κοριτσιού που επίσης είχε δαγκωθεί από αρουραίους, σύμφωνα με αναφορές.

Τραυματισμοί από δαγκώματα αρουραίων

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Δρ. Ασόκ Γιαντάβ, δήλωσε ότι το ένα μωρό είχε δαγκώματα στα δάχτυλα, ενώ το άλλο στο κεφάλι και τον ώμο. Ένα από τα βρέφη είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο στην περιοχή Χαργκόνε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της πολιτείας.

Ωστόσο, οι γιατροί αρνήθηκαν ότι ο θάνατος οφείλεται σε δαγκώματα, λέγοντας πως τα παιδιά έπασχαν από σοβαρές συγγενείς παθήσεις. Το κοριτσάκι φέρεται να είχε πολλαπλές ανωμαλίες εκ γενετής και είχε υποβληθεί σε επέμβαση πριν από μία εβδο «Παρά τις προσπάθειές μας, η κατάστασή της χειροτέρευσε και τελικά πέθανε από σηψαιμία», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του νοσοκομείου.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το δάγκωμα στο δάχτυλο του κοριτσιού ήταν επιφανειακό και δεν θεωρήθηκε σοβαρό.

Τα μωρά μεταφέρθηκαν σε άλλη μονάδα υπό 24ωρη επιτήρηση, όταν βίντεο ασφαλείας αποκάλυψαν αρουραίους να κινούνται ανάμεσα στα κρεβάτια και τον εξοπλισμό της ΜΕΝΝ.

Σε ένα βίντεο φαίνεται καθαρά αρουραίος να πηδά από το ένα κρεβάτι στο άλλο, περνώντας ανάμεσα από καλώδια.

Διοικητικές ευθύνες & τιμωρίες

Μετά το περιστατικό:

Δύο νοσηλεύτριες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

Μια νοσηλευτική επόπτρια απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της

Εκδόθηκαν προειδοποιητικές επιστολές προς τη νοσηλευτική υπεύθυνη και τον επικεφαλής παιδοχειρουργικής

Ο διευθυντής του νοσοκομείου δήλωσε ότι θα τοποθετηθούν σιδερένια πλέγματα στα παράθυρα και ότι ζητήθηκε από τους συνοδούς των ασθενών να μην φέρνουν φαγητό στις κλινικές, καθώς αυτό προσελκύει τα τρωκτικά.

Επίσης, ανέφερε πως το νοσοκομείο περιβάλλεται από παλαιά κτίρια με πρόβλημα αρουραίων, το οποίο επιδεινώθηκε λόγω των μουσώνων. Παρά τις προηγούμενες εκστρατείες απολύμανσης, το πρόβλημα επιμένει και αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη ειδικής κόλλας για ποντίκια στην αγορά.

Πολιτικές αντιδράσεις

Το περιστατικό πυροδότησε πολιτική θύελλα, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει κρατική αμέλεια.

Ο βουλευτής του Κόμματος του Κογκρέσου, Ουμάνγκ Σινγκάρ, έγραψε στην πλατφόρμα X:

«Ελεήστε τα νεογνά! Δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται το MY νοσοκομείο του Ιντόρ. Οι αρουραίοι τρώνε τα βρέφη στη ΜΕΝΝ και η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει ούτε απεντόμωση!»

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος του Κογκρέσου, Νιλάμπ Σούκλα, ζήτησε δικαστική έρευνα και «παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων»:

«Το περιστατικό δεν είναι απλώς διοικητική αμέλεια, είναι ένα αποτρόπαιο γεγονός που σοκάρει την ανθρώπινη συνείδηση.»

Η «καθαρότερη πόλη» της Ινδίας;

Το Ιντόρ έχει ανακηρυχθεί για οκτώ συνεχόμενα χρόνια ως η καθαρότερη πόλη της Ινδίας, στο πλαίσιο εθνικής καμπάνιας για τη δημόσια υγιεινή.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της πολιτείας, Ραζέντρα Σούκλα, δήλωσε:

«Λήφθηκαν άμεσα μέτρα. Αν είχε γίνει απεντόμωση στην ώρα της, δεν θα υπήρχαν αρουραίοι. Επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ρουπιών (περίπου 844 λίρες) στην εταιρεία απεντόμωσης και εκδόθηκε ειδοποίηση καταγγελίας της σύμβασης.»