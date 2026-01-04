Σιγή, σχεδόν νεκρική, και μυρωδιά καμένου επικράτησε στο Καράκας, μετά από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο.

Έρημοι δρόμοι

Τα μεταλλικά ρολά των καταστημάτων έμειναν κατεβασμένα. Οι δρόμοι, ακόμη και οι μεγάλες λεωφόροι, ήταν έρημοι ή σχεδόν έρημοι. Μόνο μερικά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν. Μια αντίθεση με την ένταση που γίνεται αισθητή στις ουρές που σχημάτισαν νευρικοί πελάτες που ήθελαν να αγοράσουν τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ.

Στην πρωτεύουσα, πράκτορες ντυμένοι στα μαύρα, κρατώντας πυροβόλα και φορώντας γυαλιά ηλίου, περιπολούσαν στο κέντρο, εκεί όπου βρίσκονται κυβερνητικές υπηρεσίες όπως το υπουργείο Εσωτερικών. Περιπολούσαν επίσης γύρω από το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες όπου ο Νικολάς Μαδούρο πριν από μόλις λίγες ημέρες κατήγγειλε με ύβρεις τον ιμπεριαλισμό.

«Η Αυτοκρατορία τους απήγαγε» – «Η Μπολιβαριανή Επανάσταση θα νικήσει»

Μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, περίπου 500 υποστηρικτές του Μαδούρο συγκεντρώθηκαν ζητώντας την επιστροφή του όπως και της συζύγου του, της Σίλια Φλόρες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τον αμερικανικό στρατό και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υποστηρικτές φώναζαν: «Η Αυτοκρατορία τους απήγαγε, εμείς θέλουμε να γυρίσουν».

Το προεδρικό ζεύγος, που κατηγορείται για «ναρκοτρομοκρατία», πρόκειται να δικαστεί στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μια εξέδρα τοποθετήθηκε με μεγάφωνα από τα οποία ακούγονταν αγωνιστικά τραγούδια, ενώ διαδηλωτές κρατούσαν πορτρέτα του Μαδούρο και σημαίες της Βενεζουέλας. Άλλοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: «Σήμερα, αύριο και για πάντα, η Μπολιβαριανή Επανάσταση της Βενεζουέλας θα νικήσει. Ζήτω ο Νικολάς, ζήτω ο Τσάβες, ζήτω ο λαός».

Ο Νικολάς Μαδούρο εξελέγη για πρώτη φορά το 2013 και διαδέχτηκε τον Ούγκο Τσάβες (1999-2013). Η Κάτια Μπρισένιο, μια 54χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου, πήγε στη συγκέντρωση για να «υπερασπιστεί» τη χώρα της ενάντια σε αυτό που θεωρεί «βαρβαρότητα»: «Πώς γίνεται μια ξένη κυβέρνηση να έρχεται, να παρεμβαίνει στη χώρα και να απαγάγει τον πρόεδρο; Αυτό είναι τρελό».

«Περιμέναμε να δεχτούμε επίθεση ανά πάσα στιγμή»

«Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί περιμέναμε να δεχτούμε επίθεση ανά πάσα στιγμή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια άλλη διαδηλώτρια, η 65χρονη Παστόρα Βίβας.

Στην εύπορη ανατολική πλευρά του Καράκας σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα τροφίμων, τα οποία πωλούσαν τα προϊόντα τους πίσω από κλειστές πόρτες. Μερικές φορές, άνθρωποι έμπαιναν στα καταστήματα αλλά πολύ αραιά, μερικές φορές για να ζητήσουν αυτά που θέλουν ενώ βρίσκονται έξω.

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο «Φρανσίσκο ντε Μιράντα» του Καράκας, αεροπλάνα ήταν καθηλωμένα στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσουν την προσγείωση αεροσκαφών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ