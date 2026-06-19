Ένα 8χρονο κορίτσι σκοτώθηκε σε πυρκαγιά που προκάλεσε μαζική ουκρανική επίθεση με drone στη Μόσχα και την περιοχή γύρω από αυτήν χθες Πέμπτη (18/6), δήλωσε ο Αντρέι Βορομπιόφ, κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας.

«Δυστυχώς, εξαιτίας της χθεσινής επίθεσης με drone στο Ζουκόφσκι, ένα 8χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά. Την ώρα του περιστατικού, ήταν στο σπίτι με τη γιαγιά του. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», δήλωσε ο Βορομπιόφ σε ανακοίνωση.

Moscow again under attack at this hour, with drones heading into city from several directions. pic.twitter.com/RbmbhE7ZWp — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 19, 2026

Ο Βορομπιόφ, που είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ουκρανική επίθεση, δήλωσε ότι 18 πολυκατοικίες στην περιφέρεια της Μόσχας υπέστησαν ζημιές.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, αναγνώρισε σήμερα ότι χθες σημειώθηκε μεγάλη ουκρανική επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Μόσχας και δήλωσε ότι λαμβάνονται μέτρα για να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις.

New footage confirms that an errant Russian surface to air missile was responsible for the tank roof toss at the Moscow Oil Refinery this morning. pic.twitter.com/H5kdsuO2pY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026



Ερωτηθείς εάν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δει οπτικό υλικό από το φλεγόμενο διυλιστήριο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να δουν εικόνες από τις ουκρανικές πόλεις που έχουν πλήξει οι ρωσικές δυνάμεις. Πρόσθεσε ότι τα ρωσικά πλήγματα θα συνεχιστούν.