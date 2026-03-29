Τουλάχιστον 250 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν σκοτωθεί και 600 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις έχουν δεχτεί επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Χοσεΐν Σαντέγκι, επικεφαλής του Κέντρου Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας του Ιράν, δήλωσε στο Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA ότι 184 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν επίσης τραυματιστεί στις επιθέσεις.

Στην Τεχεράνη, 16 μαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί σκοτώθηκαν, ενώ οκτώ μαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν, ανέφερε.

Περίπου 200 διοικητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές από τις 28 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Sadeghi.